Nel day 6 del Roland Garros iniziano i terzi turni: per l'Italia Martina Trevisan se la vedrà con Daria Saville per guadagnarsi un posto agli ottavi. Tra i big Djokovic-Bedene, Nadal-van de Zandschulp e Zverev-Nakashima. Alcaraz-Korda promette spettacolo nella sessione serale.

Il programma completo di venerdì 27 maggio

Campo Philippe Chatrier - Ore 12:00

Belinda BENCIC (SUI) [14] vs Leylah FERNANDEZ (CAN) [17]

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Aljaz BEDENE (SLO)

Sloane STEPHENS (USA) vs Diane PARRY (FRA)

non prima delle 20:45

Sebastian KORDA (USA) [27] vs Carlos ALCARAZ (ESP) [6]

Campo Suzanne Lenglen - Ore 11:00

Amanda ANISIMOVA (USA) [27] vs Karolina MUCHOVA (CZE)

Coco GAUFF (USA) [18] vs Kaia KANEPI (EST)

Botic VAN DE ZANDSCHULP (NED) [26] vs Rafael NADAL (ESP) [5]

Alexander ZVEREV (GER) [3] vs Brandon NAKASHIMA (USA)

Campo Simonne Mathieu - Ore 11:00

Grigor DIMITROV (BUL) [18] vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [15]

Angelique KERBER (GER) [21] vs Aliaksandra SASNOVICH (---)

Victoria AZARENKA (---) [15] vs Jil TEICHMANN (SUI) [23]

Cameron NORRIE (GBR) [10] vs Karen KHACHANOV (---) [21]

Campo 7 - Ore 11:00

doppio

Varvara GRACHEVA (---) vs Elise MERTENS (BEL) [31]

John ISNER (USA) [23] vs Bernabe ZAPATA MIRALLES (ESP)

Campo 14 - Ore 11:00

doppio

Martina TREVISAN (ITA) vs Daria SAVILLE (AUS)

Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) [9] vs Filip KRAJINOVIC (SRB)

Gli italiani in campo

Martina TREVISAN vs Daria SAVILLE (AUS) - secondo match campo 14

Il match da non perdere

Sebastian KORDA (USA) [27] vs Carlos ALCARAZ (ESP) [6]

E' il terzo atto fra Alcaraz e Korda (l'americano classe 2000 è più "vecchio" di tre anni). C’è equilibrio nei precedenti: una vittoria a testa. Carlos ha vinto la finale Next Gen l’anno scorso a Milano, con il punteggio di 4-3 4-2 4-2, ma Korda ha inflitto ad Alcaraz l’ultima sconfitta, il 13 aprile a Montecarlo: 7-5 6-7 6-3 in favore dello statunitense al secondo turno. Chi vincerà raggiungerà gli ottavi di finale, con la sfida contro uno tra Karen Khachanov e Cameron Norrie. Lo spettacolo è assicurato.

