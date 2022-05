Il piatto forte della serata parigina è Musetti-Tsitsipas, match valido per il 1° turno del Roland Garros 2022 . La gara è programmata per la sessione serale del Philippe Chatrier, dunque non prima delle 20:45. Uno scoglio che si preannuncia quasi insormontabile per il giovanissimo azzurro, che tuttavia vuole fare bene davanti alla platea che l'anno scorso lo aveva consacrato al tennis mondiale. Dopo il dolorosissimo quinto set degli ottavi di finale contro Djokovic , Musetti ha vissuto periodi di alti e bassi. L'appuntamento col greco (uno dei favoriti per la vittoria finale) è uno dei più ambiziosi banchi di prova.

I precedenti dicono 2-0 Tsitsipas

Il greco ha avuto la meglio in due confronti, entrambi risalenti all'anno scorso. In Messico il greco eliminò l'italiano 6-1 6-3 in semifinale, per poi ripetersi alla semifinale di Lione 4-6 6-3 6-0.

La strada di Tsitsipas verso il Roland Garros

Semifinalista due anni fa, finalista un anno fa con rimonta clamorosa di Djokovic al 5° set. A Tsitsipas manca veramente un nulla per agguantare il suo primo titolo Slam. Il greco ci riprova quest'anno, forte di un titolo a Monte Carlo e di una finale a Roma, ma soprattutto di un tabellone favorevole (Djokovic, Alcaraz e Nadal partono nella parte opposta).

La strada di Musetti verso il Roland Garros

Il sorteggio non è stato clemente nei confronti di Lorenzo Musetti: il carrarino cerca l'impresa contro Stefanos Tsitsipas nel 1° turno di Parigi, sognando di bissare l'exploit dell'anno scorso quando si spinse fino agli ottavi di finale. Il toscano sta ancora attraversando un processo di gestazione tennistica, tuttavia la maturazione del suo tennis si è resa evidente nell'ultimo segmento su terra battuta: Musetti ha infatti vinto almeno due partite in tutti i tornei su terra battuta a cui ha partecipato quest'anno.

Musetti-Tsitsipas, la preview del big match

Musetti alla prova Tsitsipas: la preview del big match del Day-3

