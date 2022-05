Lorenzo Musetti proverà a dare il massimo al Roland Garros. Lo scorso anno era riuscito a raggiungere un importante quarto turno, disputando un match spettacolare contro Novak Djokovic (arresosi al quinto set per un problema fisico). In questo 2022 non sarà facile, visti i problemi fisici recenti, ma

Il secondo Grand Slam stagionale era in dubbio per il classe 2002: il tennista di Carrara è stato infatti costretto a saltare il torneo di casa di Roma dopo un infortunio patito in quel di Madrid.

Oggi è arrivata l’ufficialità della sua presenza sulla terra rossa transalpina: “Finalmente ho fatto l’ultimo esame per vedere l’evoluzione dell’infortunio e per fortuna ho avuto buone notizie che mi permetteranno di scendere in campo a Parigi… Un grazie particolare a tutto lo staff medico della federazione, Elisabetta Parra, Luca Farinelli, Claudio Zanetti, e al Dott. Di Giacomo e al Dott. Rojas”.

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

