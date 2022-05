Tennis

Roland Garros 2022 - Marco Cecchinato: ""Parigi speciale, con Andujar una vittoria come piace a me"

Roland Garros 2022 - Marco Cecchinato in esclusiva dopo aver battuto Pablo Andujar al primo turno: "Che battaglia fra due terraioli, sono stato bravo a rimontare al quinto da 2 set a zero e ne avevo proprio bisogno. Parigi per me è speciale, vivo emozioni diverse e non dimentico ciò che ho fatto, ma guardando ancora al futuro".

00:04:00, un' ora fa