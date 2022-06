Dopo 4 ore e 10 minuti di battaglia, Marin Cilic può festeggiare l'approdo alla sua prima semifinale in carriera al Roland Garros: si arrende al super tie-break (il primo di sempre giocato sul Centrale di Parigi) Andrej Rublev con il punteggio di 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6(2).

La cronaca del match

Il match non è sicuramente il più spettacolare del tabellone, ma racchiude in sè quattro momenti distinti, quattro inerzie diverse al suo interno, ed è questo che lo rende unico nel suo genere: il primo è l'avvio deciso di Rublev che sale 15-40 sul servizio di Cilic per tre volte consecutive e alla terza piazza il sorpasso: 7-5 nel primo set. Il secondo momento è contraddistinto dalla reazione del croato che con l'aiuto del servizio, 16 gli ace nel secondo e terzo parziale (saranno 33 alla fine con 88 vincenti!), sfodera la rimonta: 6-3 6-4 con un break a set. Poi è dinuovo il turno di Rublev: nel quarto il russo piazza un break chirurgico nell'ottavo game e chiude 6-3. Alla resa dei conti la testa di serie n° 7 del tabellone parigino, però, è costretto ad annullare un match point nel decimo game e riesce ad allungare la contesa al super tie-break. Ed ecco l'epilogo, la quarta e definitiva impronta al match: Cilic domina letteralmente col servizio e chiude 10-2 esausto. Tra i giocatori in attività è solo il quinto ad aver raggiunto almeno la semifinale in tutti gli Slam. Gli altri? Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Chapeau

