E' il giorno del destino, e Rafa Nadal lo sa: vincendo la finalissima contro Casper Ruud, il maiorchino alzerebbe al cielo il suo 22° titolo Slam in carriera, aumentando il gap con gli inseguitori Novak Djokovic e Roger Federer. Per Rafa si tratta della 14a finale a Parigi, ma battere Ruud sarà missione tutt'altro che scontata: il classe '98 di Oslo è stato plasmato proprio nella sua Academy, ha regolato Cilic in semifinale , è un regolare abitante della top 10 da due anni e ora punta al colpaccio. Sulla rotta per la finalissima, Rafa Nadal ha superato lo scoglio Zverev per via di un KO tecnico del tedesco, a cui si è girata la caviglia nel secondo set.

Ruud: "Sono un allievo dell'Accademia di Nadal. Sarà bello affrontarlo"

NADAL-RUUD, IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Domenica 5 giugno, campo Philippe-Chatrier - l'orario verrà comunicato a breve.

NADAL-RUUD, I PRECEDENTI

Sfida inedita tra lo spagnolo e il norvegese, che prima d'ora non si erano mai affrontati. Rafa vorrà riscrivere ulteriormente la storia, Ruud affronterà finalmente il suo idolo sognando la consacrazione.

IL PERCORSO DI RAFA NADAL AL ROLAND GARROS

IL PERCORSO DI CASPER RUUD AL ROLAND GARROS

