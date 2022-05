L’atto è il 59, numero che di per se già fa una certa impressione. Quando Nadal e Djokovic si incrociavano per la prima volta, proprio qui al Roland Garros, l’Italia di Marcello Lippi si apprestava a incominciare il suo cammino che l’avrebbe portata sul tetto del mondo. Anno domini 2006. Un’era tennistica fa. Il giovane Djokovic si ritirò dopo i primi due set, entrambi chiusi per 6-4 da Nadal. Ma trovò comunque il modo per far parlar di se, come spesso accadeva all’epoca, con un pizzico di quella giusta arroganza che deve per forza avere uno che si era messo in testa di battere tutti i record: “Nadal non è imbattibile – disse all’epoca Djokovic – Se non mi fossi fatto male avrei potuto vincere”. La frase divenne iconica e lo stesso Djokovic in qualche modo fu costretto a ritrattarla nel corso degli anni. Per battere per la prima volta Nadal a Parigi, infatti, il serbo dovette attendere ben successive edizioni del torneo. Ci riuscì nel 2015, quando un Rafa a mezzo servizio si trascinò fino ai quarti. Si prese 3 set 0. Djokovic, complice Wawrinka, per vincere l’ultimo slam che ancora mancava avrebbe dovuto comunque attendere un anno in più, il 2016. Emblematico, oggi, che le posizioni alla vigilia dell’ultimo incrocio della rivalità più disputata nella storia del tennis, siano sostanzialmente agli estremi rispetto a quel giugno del 2006. Il grande favorito è il tennista serbo, l’uomo alle prese con i guai fisici è Rafa Nadal.

Nadal: "Djokovic? Può essere l'ultimo match della mia carriera a Parigi"

Un anno dopo la semifinale del 2021 – senza ombra di dubbio “partita dell’anno” della scorsa stagione – Rafa Nadal e Nole Djokovic tornano a incrociare le racchette. E mai come in questa occasione la sensazione è che il livello sia distante. Troppo distante. Il Djokovic tremolante di inizio stagione sul rosso a Monte Carlo è solo un lontano ricordo dei postumi del covid e dei tanti mesi di inattività; e il Rafa australiano e visto a Indian Wells fino a prima dell’infortunio al costato, lo è altrettanto. Mai come questa volta il gap tra i due contendenti sembra alla vigilia di una disparità che lascia anche poco spazio alle interpretazioni tattiche. Djokovic sta bene, ha un obiettivo in testa e quello sguardo spiritato dei giorni migliori, quella convinzione di chi vuole prendersi il maltolto (leggasi Melbourne); Nadal ha giocato 4 ore e 20 con Aliassime, ha faticato e dovrà per giunta sudarsela in sessione serale.

Sì perché a giocare contro a Rafa c’è anche quello: l’umidità della sera. Una componente che seppe gestire con ammirabile sorpresa nella finale autunnale di due edizioni fa, quando la palla carica e alta diventò un abile arma per sorprendere Djokovic ed entrare successivamente con il colpo aggressivo d’attacco. Può ripeterlo anche stasera? Difficile. Il termometro del gioco di Rafa – la profondità del suo dritto – non ha lanciato grossi segnali nel torneo; anzi, da questo punto di vista l’indicazione è quasi un allarme. E dell’aggressività del suo gioco, anche contro Auger-Aliassime, si è visto poco, se non negli ultimi punti del match degli ottavi.

Insomma tutto, ma proprio tutto, alla viglia della sfida più attesa, sembra giocare contro Rafa. Certo è che dare per spacciato Nadal, sul suo campo, è un esercizio altrettanto ardito. Una definizione quasi incoerente. Più che altro per una questione di rispetto. Per quel 109-3 in carriera su questi campi che vale più di ogni possibile analisi di senso. Questo, almeno, affidandosi al lato romantico della questione, ovvero l’eroe più amato che proverà ancora una volta a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Tornando più analitici però, persino quel numero porta con se un’indicazione nascosta. Due di quelle tre sconfitte al Roland Garros sono state opera proprio di Djokovic. E in due di quelle tre sconfitte subite da Nadal, Djokovic si presentava da grandissimo favorito, esattamente come oggi. Così nel 2015 sul Nadal a mezzo servizio che si presentò a Parigi senza titoli in stagione sulla terra rossa se non il minor ATP di Buenos Aires. E così lo scorso anno, quando il livello tennistico di Djokovic era dato da tutti come superiore. Esattamente come oggi. Insomma, quando ha avuto davvero l’opportunità di poter far male a Rafa su questo campo, Djokovic non ha mai tradito le attese.

Il resto è, appunto, un puro esercizio di statistica e curriculum: Nadal vanta un 19-8 nei precedenti sulla terra. Mai come oggi, però, i numeri e la storia sembrano essere forvianti nell’analisi delle cose. Al genio di Rafael Nadal, evidentemente, il compito di provare a smentire tutte le sensazioni di questa vigilia.

