Poco più che una formalità: Novak Djokovic batte Aljaž Bedene 6-3 6-3 6-2 in un'ora e 45 minuti di gioco e accede alla seconda settimana parigina per la 13ª volta consecutiva. Agli ottavi affronterà Diego Schwartzman (i precedenti sono 6-0 a favore del Djoker).

La cronaca del match

Tre match disputati, nove set e un tie-break vinti: il cammino di Djokovic al Roland Garros fin qui è stato una passeggiata di salute. Nishioka, Molcan e, oggi, Bedene. Lo sloveno è durato 20 minuti, ovvero 5 game e 5 palle break annullate, di cui una in grande stile con una stop-volley talmente tagliata che la pallina è ritornata nel suo campo. Sul 3-2 Nole, Bedene, sprofondato in classifica a causa di un infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo in buona parte del 2021, perde il servizio da 40-0. L'inizio della fine. Il n° 1 al mondo gestisce il vantaggio e chiude 6-3. Punteggio che replica nel secondo parziale con il break già al terzo game, bissato sul 5-3. Il terzo set vola via in mezz'ora 6-2. Ora Schwartzman agli ottavi, all'orizzonte il quarto più spettacolare che si possa immaginare, con Rafa Nadal, la possibile rivincita della finale degli Australian Open.

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

