Due settimane di grande tennis aspettano tutti gli appassionati, e non, sulla mitica terra rossa di Parigi per il Roland Garros 2022 , secondo slam di questo attesissimo e intensissimo 2022. Se in campo femminile regna grande equilibrio e molta incertezza, come ormai succede da diversi anni, grande attesa in campo maschile per capire se Rafa Nadal sarà nuova mente Re, se Djokovic confermerà il titolo 2021 dopo l'assenza per i noti fatti success a gennaio pre Australian Open, o se i giovani (e giovanissimo come Alcaraz ) finalmente riusciranno a scavare un solco nell'albo d'oro del torneo. Per l'Italia grande attesa per Jannik Sinner, vista anche l'assenza per infortunio di Matteo Berrettini

Ad

Calendario, programma e risultati giorno per giorno

Roland Garros Quando si gioca? Quand'è il sorteggio? Programma, orari e chi ci sarà 13/05/2022 A 17:06

Qui sotto troverete tutte le informazioni, day by day, sulla programmazione delle partite del tabellone maschile e femminile del Roland Garros 2022 appena disponibili.

Domenica 22 maggio

Programmazione non ancora disponibile...

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale. Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione.Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Quando inizia il Roland Garros? Tutte le date del torneo

I turni di , con il primo turno del tabellone principale che scatterà domenica 22 maggio. La sessione serale è stata introdotta l'anno scorso ed è prevista ogni giorno da 23 maggio al 3 giugno.

Questo l'elenco completo:

22, 23, 24 Maggio - primo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

25, 26 Maggio - Secondo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

27, 28 Maggio - Terzo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

29, 30 Maggio - Ottavi di finale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

31 Maggio , 1 Giugno - Quarti di finale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

2, 3 Giugno - Semifinale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

4 Giugno- Finale donne (15:00)

5 Giugno - Finale uomini (15:00)

Sorteggio, ecco come è andata.

Il sorteggio, come è andata? C’era grande attesa per capire dove sarebbero finiti Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Se insieme, se opposti... Beh, il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2022 è stato durissimo: non solo i due spagnoli sono nello stesso lato, ma finiscono anche dal lato di Novak Djokovic. Una parte alta durissima, devastante. Oltre ai 3 principali favoriti al titolo, infatti, qui dentro c’è anche Alexander Zverev. Djokovic-Nadal potrebbe dunque essere match già ai quarti di finale, così come Zverev-Alcaraz.Va decisamente meglio a chi è finito sotto, Daniil Medvedev, testa di serie n°2, così come Andrey Rublev. Ma soprattutto al finalista della scorsa edizione Stefanos Tsitsipas. Il greco è finito nella parte bassa ed esordirà contro Lorenzo Musetti; nel quarto eventuale, sulla carta, con Ruud. Nella parte bassa ci sono anche 4 dei 6 italiani nel main draw. Sinner sfiderà proprio un qualificato al via. Qui sotto anche Cecchinato-Andujar e Sonego-Gojowczyk. Più sfortunato in termini complessivi Fabio Fognini, che finisce nell’impossibile parte alta: il ligure aprirà con Popyrin.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Albo d'oro: dominio di Rafa Nadal. Quattro vittorie per l'Italia 13/05/2022 A 13:26