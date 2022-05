Ampissima la truppa azzurra che cercherà l’assalto al prossimo Roland Garros. Oltre ai 6 italiani già in tabellone nel maschile e alle 4 italiane già nel main draw femminile, da lunedì 16 a venerdì 20 maggio una grande flotta azzurra tenterà di passare attraverso i 3 turni di qualificazione che aprono le porte principali del Roland Garros 2022 . Sono ben 15 gli azzurri che partiranno dalle qualificazioni maschili, cui aggiungere altre 4 azzurre nel femminile. Insomma, tanta Italia fin da subito in quel di Parigi. Le partite di qualifcazioni saranno disponibili su Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player

10:00 - Si parte col day 2

Subito in campo tre azzurri: il 18enne pesarese Luca Nardi (all'esordio assoluto nelle qualificazioni Slam) contro la testa di serie n° 31 del tabellone, lo slovacco Andrej Martin e poi Salvatore Caruso e Andrea Arnaboldi che si sfidano in un derby fratricida.

LIVE Qualificazioni Roland Garros 2022, day 2: i risultati degli italiani di martedì 17 maggio

Il programma del 17 maggio, 1° turno

NARDI vs Martin

CARUSO vs ARNABOLDI

VAVASSORI vs Hoang

MORONI vs Feliciano Lopez

STEFANINI vs Zavatska

COCCIARETTO vs Hartono

Qualificazioni Roland Garros 2022, gli italiani in corsa

ITALIANI IN TABELLONE: Jannik Sinner, Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, più Stefano Travaglia (entra come alternativa ed evita le qualificazioni).

ITALIANI NELLE QUALIFICAZIONI: Gianluca Mager, Andreas Seppi, Flavio Cobolli, Alessandro Giannessi, Franco Agamenone, Gian Marco Moroni, Federico Gaio (eliminato), Salvatore Caruso, Thomas Fabbiano (eliminato), Luca Nardi, Andrea Arnaboldi, Lorenzo Giustino, Giulio Zeppieri. Entrano anche come alternative Vavassori e Bonadio.

Purtroppo almeno due dei nostri ragazzi usciranno subito. Al primo turno infatti è previsto il derby tra Zeppieri e Seppi e quello tra Caruso e Arnaboldi.

ITALIANE IN TABELLONE: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti. ITALIANE NELLE QUALIFICAZIONI: Stefanini, Sara Errani, Cocciaretto, Di Sarra.

Recap day 1

Nel Day 1 delle qualificazioni il piatto forte è stato il . Quest'ultimo è uscito subito di scena 3-6 4-6, interrompendo così una striscia di 66 partecipazioni consecutive al tabellone principale di uno Slam. In giornata vittorie per Cobolli, Agamennone, Giannessi, Giustino ed Errani che rispettivamente hanno battuto Gueymard Wayenburg 6-3 6-4, Galan 7-5 3-6 6-3, Moraing 7-6(6) 6-0 e Novak 7-5 7-6(4) e Jang 6-1 6-2. Sconfitte invece per Gaio, Fabbiano, Bonadio, Mager e Di Sarra, che si sono dovuti inchinare di fronte a Kolar b. 6-1 7-6(7), Borges 6-3 1-6 6-2, Kubler 6-4 3-6 6-3, Gojo 6(3)-7 6-2 6-4 e Fourlis 7-6(7) 6-3.

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

