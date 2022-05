L'azzurro si è imposto 6-1 7-6 su Feliciano Lopez, corrente detentore della striscia più lunga di partecipazioni consecutive agli Slam. Striscia che, con la sconfitta di oggi, si ferma a quota 79. Il 1° turno di qualificazioni per il tabellone del Roland Garros 2022 ha inscenato nuovamente la caduta dei giganti. Nella prima giornata di qualificazioni infatti, il classe 2001 Giulio Zeppieri ha battuto il 38enne Andreas Seppi, interrompendo così la striscia di 66 partecipazioni consecutive dell'altoatesino al main draw di uno Slam. Nel Day 2 invece, è toccato a Gian Marco Moroni rompere un filone di partecipazioni altrettanto storico., corrente detentore della striscia più lunga di partecipazioni consecutive agli Slam. Striscia che, con la sconfitta di oggi, si ferma a quota 79.

Ad

Al di sotto di Feliciano Lopez resistono le 67 partecipazioni consecutive di Fernando Verdasco, seguite dalle 66 di Seppi e dalle 65 di Federer. Lo spagnolo non si imbatteva nella bagarre delle qualificazioni per l'Open di Francia dal lontano 2002, anno in cui partì la monumentale striscia di gettoni consecutivi. Dal Roland Garros 2022 infatti, lo spagnolo non ha saltato un solo appuntamento Slam. Tutto ciò fino ad oggi, quando il romano classe '98 Gian Marco Moroni ha sradicato in due set il record dell'iberico.

Roland Garros LIVE! Qualificazioni, day 2: favola Nardi. Moroni elimina Lopez 8 ORE FA

La top 5 dei tennisti con più partecipazioni consecutive Slam

NOME PARTECIPAZIONI SLAM 1. Feliciano Lopez 79 2. Fernando Verdasco 67 3. Andreas Seppi 66 4. Roger Federer 65 5. Wayne Ferreira 56

ROLAND GARROS 2022: DOVE GUARDARLO IN TV E LIVE STREAMING

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Nadal: "Alcaraz? E’ come una nuova auto, la vecchia non la guardi più..."

Roland Garros Simona Halep: "Ho ritrovato l'amore per questo sport" 8 ORE FA