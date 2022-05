Giornata decisamente felice per i colori italiani nelle qualificazioni del tabellone maschile del Roland Garros 2022 . Sulla terra rossa di Parigi si è tenuta una nuova serie di incontri validi per il primo turno e in casa azzurra si è risposto decisamente presente.

Si parte da Luca Nardi. Il talentuoso classe 2003 nativo di Pesaro, dopo aver ben impressionato nel primo turno degli Internazionali d’Italia contro il britannico Cameron Norrie, ha fatto il suo esordio assoluto in uno Slam affrontando un giocatore navigato come lo slovacco Andrej Martin (n.130 del ranking). Per Nardi un ostacolo ostico soprattutto per la differente esperienza, ma in campo è stato l’azzurrino a comandare spesso e volentieri lo scambio.

Una partita che si è risolta in tre set per 7-6 (3) 5-7 6-3 in favore del n.200 del mondo, che si è un po’ complicato la vita, ma ha messo in scena dei colpi d’alta scuola, rimediando a un parziale di sei game consecutivi dal 5-3 della seconda frazione in suo favore allo 0-2 del terzo set per Martin. Al prossimo turno ci sarà il britannico Paul Jubb (n.231 ATP), a segno un po’ a sorpresa contro l’americano Christopher Eubanks (n.156 del mondo) per 6-2 6-7 7-6 (4). Un unico precedente nel torneo di Sharm El Sheikh (Egitto) dell’anno passato quando vinse Jubb 6-4 6-4. Per questo Nardi non si potrà distrarre.

Molto significativa poi la vittoria di Gian Marco Moroni (n.166 del ranking) opposto a Feliciano Lopez (n.111 del mondo). L’iberico non ha potuto prolungare la striscia di partecipazioni consecutive al main draw di uno Slam (79) vista la sconfitta subìta da un ottimo Moroni, capace di disinnescare le traiettorie del mancino iberico con il punteggio di 6-1 7-6 (4) e di accedere al secondo turno dove giocherà contro l’argentino Pedro Cachin (n.152 ATP) uscito vittorioso dal match che lo vedeva opposto all’indiano Sumit Nagal (n.348 del ranking) per 6-2 6-2.

Nel derby tricolore tra Salvatore Caruso (n.207 del mondo) e Andrea Arnaboldi (n.220 ATP) l’ha spuntata il siciliano con lo score di 6-4 7-5 e per lui nel prossimo turno ci sarà il non facile ostacolo rappresentato dal cileno Nicolas Jarry (n.138 ATP), a segno contro lo slovacco Lukas Lacko (n.229 del ranking) per 7-6 (3) 6-3. A completare l’en plein tricolore ci ha pensato Andrea Vavassori (n.241 del mondo) impostosi per 6-3 3-6 6-4 contro il padrone di casa, Antoine Hoang (n.228 del mondo). Per il tennista nostrano ci sarà da affrontare nel secondo turno il croato Nino Serdarusic (n.188 del ranking), impostosi per 7-5 6-0 contro l’americano Stefan Kozlov (n.116 ATP).

Femminile: avanti Cocciaretto, out Stefanini

E' calato il sipario su una nuova giornata delle qualificazioni del Roland Garros del tabellone femminile in casa Italia. A rispondere all’appello sono state Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini e i riscontri sono stati all’insegna delle luci e delle ombre.

Cocciaretto di voglia di entrare nel main draw ne ha molta, viste le traversie legati agli infortuni che ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo. Il primo passo è stato convincente perché la nativa di Ancona ha regolato la rappresentante dei Paesi Bassi, Arianne Hartono (n.163 del ranking) per 6-2 6-4.

Un tennis solido quello della “Coccia” che soprattutto con il suo rovescio ha saputo aprirsi molto bene il campo, mettendo in difficoltà l’olandese. Ci si augura che l’aria di Parigi continui a fare bene all’azzurra, prossima ad affrontare la vincente della sfida tra la russa Oksana Selekhmeteva (n.198 WTA) e l’ucraina Kateryna Braindl (n.146 del ranking).

Niente da fare invece per Stefanini. La n.157 del mondo si è dovuta arrendere all’ucraina Katarina Zavatska (n.210 del ranking) per 6-3 5-7 7-5. Una partita molto lottata, durata quasi tre ore di gioco, nella quale Zavatska ha trovato quel pizzico di lucidità in più per continuare il percorso sulla terra rossa parigina. Un po’ di rammarico c’è per quanto fatto dalla tennista del Bel Paese, punita dai troppi errori non forzati.

