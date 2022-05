Ha solo 13 anni, ma Carlos Alcaraz promette già grandi cose. Eccolo di nuovo, selezionato dalla delegazione spagnola per rappresentare il suo Paese al famoso torneo Little Aces, il campionato mondiale non ufficiale per preadolescenti (12-14 anni) che ha visto avvicendarsi tutti Sappiamo della delegazione spagnola da anni", afferma Jean-Claude Knaebel, presidente emblematico del torneo fin dalla sua creazione nel 1982. Carlos Vicente, l'allenatore spagnolo, veniva a Tarbes da più di 20 anni e quell'anno ci disse che era il futuro Nadal parlando di Alcaraz. Già questi paragoni insistenti. Il suo volto è facilmente riconoscibile. A vederlo sul podio con la bandiera spagnola in mano, sembra gonfio di orgoglio.Eccolo di nuovo, selezionato dalla delegazione spagnola per rappresentare il suo Paese al famoso torneo, il campionato mondiale non ufficiale per preadolescenti (12-14 anni) che ha visto avvicendarsi tutti gli attuali campioni prima di conquistare la scena mondiale. "", afferma Jean-Claude Knaebel, presidente emblematico del torneo fin dalla sua creazione nel 1982. Carlos Vicente, l'allenatore spagnolo, veniva a Tarbes da più di 20 anni eGià questi paragoni insistenti.

"Avevo già sentito delle voci su di lui, parecchie persone ne parlavano", conferma Alexandre de Villepin, un giovane francese che ha partecipato all'edizione 2017. Non necessariamente come una futura grande star, ma piuttosto come un giocatore molto solido e potenziale vincitore del torneo. Il francese ha avuto la sfortuna di centrare la vittoria all'esordio: "Quando è stato fatto il sorteggio, ero con persone della federazione e tutti dicevano che non era affatto un buon sorteggio e che sarebbe stato molto complicato".

Avevo già sentito delle voci su di lui, parecchie persone ne parlavano.

'POTEVA BATTERMI 6-0, 6-0'

Tarbes, più che altrove, bisogna saper trovare la pepita. E queste generazioni 2003-2004-2005 sono piene di promesse allettanti. "In questo torneo 2017, abbiamo avuto altri fenomeni mediatici o futuri giganti annunciati", ricorda il direttore del torneo. Quell'anno c'era Leo Borg, il figlio di Borg. Avevamo anche un fenomeno di 12 anni, César Bouchelaghem. Ammetto che, per il momento, non parliamo troppo di questi due elementi. E c'era anche il numero uno europeo, Holger Rune, che sta iniziando a sfondare ai massimi livelli. E nella categoria femminile c'era Cori Gauff. Ma anche in questo panorama così impegnativo, Alcaraz è diverso dagli altri ragazzi della sua età. "Tutto intorno a lui è predisposto per la sua esplosione ai massimi livelli. Ciò che mi colpì, a parte la partita, fu che aveva davvero una sua 'squadra', era nella sua bolla", ricorda Alexandre de Villepin. "Si vedeva che aveva già le sue routine durante i tornei, le sue routine durante gli allenamenti. L'ho visto due o tre volte prima della partita sul campo, era sempre con il suo allenatore, sempre concentrato, guardava le partite, gli avversari, molto raramente frequentava gli altri giocatori".

Poi è arrivato il tanto atteso primo turno. Alexandre de Villepin sta scoprendo questo tipo di torneo, mentre lo spagnolo è già stato qui l'anno scorso (eliminato nei sedicesimi di finale). "Abbiamo assistito a un battesimo del fuoco più tranquillo. Quello che mi ha colpito è stato il peso della sua palla", ricorda. "L'ho percepito fin dalle prime battute. Non avevo mai giocato contro giocatori con un tale peso nella palla. Alla fine non c'è stata partita (6-0, 6-2). Alcaraz era già troppo forte, già troppo avanti. Ho sentito subito che sapeva dove voleva andare, voleva vincere e non si è mai distratto dal suo obiettivo", ha detto il francese. "Se doveva battermi 6-0 e 6-0 per vincere l'incontro, mi avrebbe battuto 6-0 e 6-0. Si sentiva che non aveva un attimo di tregua, che non mollava mai. Avevo la sensazione che avesse il controllo su di me e sull'incontro. A 13 anni era già spietato".

Voleva vincere e non si è mai distratto dal suo obiettivo. A 13 anni era già spietato.

Rafa Nadal e Carlos Alcaraz

UN GIOCO GIÀ AFFERMATO, ARMI GIÀ LETALI

Questa fiducia in se stessi e questa determinazione sono già un'attrattiva. "Durante il torneo, il suo atteggiamento era quello di un ragazzo relativamente tranquillo", ricorda Jean-Claude Knaebel. Ma in campo è vero che aveva uno spirito vincente. All'epoca non era come Nadal, ma oggi lo si vede, si sente che è un ragazzo che ama questo sport. È proprio questo il suo tratto distintivo cinque anni dopo: il "ragazzo" è un "giocatore". Tutti i semi del mostro erano già presenti a Tarbes. Guardando la sintesi della sua vittoria su De Villepin, una cosa è chiara: le sue armi letali sembravano già pronte. "È lo stesso giocatore", ha confermato De Villepin. "Sul dritto e sul rovescio era già molto solido all'epoca. L'unica cosa che è cambiata nel suo gioco è il servizio. Ma aveva già quel calcio d'esterno che ha funzionato bene nel torneo. Ricordo di averne parlato con altri avversari e tutti hanno trovato molto difficile la risposta". Ai Petits As 2017, tuttavia, Alcaraz è caduto agli ottavi, battuto dall'americano Toby Kodat... ora 707° al mondo. Il destino a volte è crudele. Dopo alcuni tornei Futures, Alexandre de Villepin rinuncia all'idea di una carriera ai massimi livelli, ma non all'amore per il tennis. È con occhio impressionato ma non sorpreso che giudica la folle ascesa del prodigio spagnolo.

'A POSTERIORI...'

Vederlo salire così in alto in classifica e così rapidamente non mi sconvolge necessariamente, date le qualità che aveva", spiega. "Tra i giocatori della nostra generazione, ne parliamo ancora oggi. Pensiamo ancora di aver giocato contro di lui e ora sta battendo Djoko e Nadal nello stesso torneo. È pazzesco". Al Petits As avevo 14 anni. Due anni dopo, mi allenavo presso il comitato di Yvelines con Victoire Ouvrard, una giocatrice di 15 anni che giocava i Challenger. Lo aveva visto in un torneo Challenger in Spagna e mi parlò di Alcaraz, senza sapere che ci avevo giocato, dicendomi: 'Devi guardarlo, è un mostro, ha la tua età, gioca solo partite Challenger ed è semplicemente impressionante'. Mi ha colpito perché, anche a 16 anni, aveva già fatto un grande salto in due anni. ", spiega. "". L'ascesa del ragazzo spagnolo è pazzesca come racconta l'aneddoto del francese: "

Col senno di poi, è una progressione logica", conclude. "Quando l'ho visto giocare, non mi sono detto "sfonderà", ma sapevo che sarebbe stato molto forte nel tennis, al 100%. Molto forte ma terribilmente umano". Dopo la pesante sconfitta, il francese è stato confortato dal suo avversario, che si è avvicinato per dirgli qualche parola gentile e per complimentarsi con lui per il suo gioco. Anche l'umiltà era presente. Il marchio dei grandi, a quanto pare...

Devi guardarlo, è un mostro.

(ARTICOLO TRADOTTO DA EUROSPORT FRANCIA)

