Gli Open di Francia inizieranno a fine maggio 2022 quando le migliori stelle del tennis si sfideranno per il secondo titolo del Grande Slam dell'anno. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz favoriti nel sorteggio maschile, con un occhio di riguardo ovviamente per il nostro Jannik Sinner, mentre la numero 1 del mondo femminile Iga Swiatek punterà a vincere il torneo per la seconda volta dopo la vittoria nel 2020. Djokovic e Barbora Krejcikova sono i campioni in carica che ereditiamo dal 2021, anche se non si sa ancora se la ceca giocherà in quanto non gioca da febbraio a causa di un infortunio.

Ad

Quando inizia il Roland Garros? Tutte le date del torneo

Roland Garros Albo d'oro: dominio di Rafa Nadal. Quattro vittorie per l'Italia 4 ORE FA

I turni di qualificazioni scatteranno il 16 maggio e termineranno il 20 maggio , con il primo turno del tabellone principale che scatterà domenica 22 maggio. La sessione serale è stata introdotta l'anno scorso ed è prevista ogni giorno da 23 maggio al 3 giugno.

Questo l'elenco completo:

22, 23, 24 Maggio - primo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

25, 26 Maggio - Secondo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

27, 28 Maggio - Terzo turno uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

29, 30 Maggio - Ottavi di finale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

31 Maggio , 1 Giugno - Quarti di finale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

2, 3 Giugno - Semifinale uomini e donne (partite con inizio alle ore 11:00, sessione serale dalle ore 21:00)

4 Giugno- Finale donne (15:00)

5 Giugno - Finale uomini (15:00)

Quand'è il sorteggio?

La data del sorteggio non è stata ancora confermata, ma sarà probabilmente il 19 maggio. I sorteggi del singolare maschile e femminile sono costituiti ciascuno da 104 ingressi diretti, 16 qualificazioni e otto wild card. Ci saranno 32 giocatori testa di serie in ciascuno dei sorteggi.

I giocatori russi e bielorussi ci saranno?

Sì. A differenza di Wimbledon, che ha bandito giocatori russi e bielorussi dal torneo in seguito all'invasione dell'Ucraina, giocatori del calibro di Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Aryna Sabalenka potranno giocare a Parigi. Tuttavia, non gareggeranno sotto il nome o le bandiere di Russia e Bielorussia.

Ci saranno restrizioni a causa del Covid?

Due dei momenti più memorabili degli Open di Francia dell'anno scorso sono arrivati nelle sessioni notturne. Con il coprifuoco in atto a causa delle regole del Covid-19, i fan avevano dovuto lasciare a malincuore a metà partita durante la partita dei quarti di finale tra Djokovic e Matteo Berrettini. Ci si aspettava che lo stesso potesse succedere successo durante la semifinale tra Djokovic e Nadal, ma quella volta il coprifuoco fuo sfidato poiché i tifosi furono autorizzati a rimanere sul campo Philippe-Chatrier. Quest'anno non ci sarà alcun limite alle presenze e non ci sarà il coprifuoco poiché la Francia ha allentato le restrizioni legate al Covid-19. Djokovic potrà giocare nonostante non sia stato vaccinato contro il Covid-19.

Roger Federer e Serena Williams giocheranno?

Agli Open di Francia mancheranno due dei grandissimi come lo svizzero e la statunitense. Federer non gioca da Wimbledon dell'anno scorso a causa di un problema al ginocchio e potrebbe saltare l'intera estate. Dovrebbe giocare nella Laver Cup a settembre, seguita dallo Swiss Indoors Basel a fine ottobre. Anche la Williams è ancora out. La 23 volte campionessa del Grande Slam non ha dato alcuna indicazione su quando tornerà in campo e sicuramente non ci sarà a Parigi.

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Albo d'oro: dominio di Rafa Nadal. Quattro vittorie per l'Italia 4 ORE FA