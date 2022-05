Continua la scalata di Rafa Nadal verso il suo 14° titolo parigino (o il suo 22° slam da record, come preferite): il pupillo locale Corentin Moutet non regge l’onda d’urto dello spagnolo. 6-3 6-1 6-4 punteggio che permette al mancino di Manacor di volare verso il terzo turno che lo avrebbe potuto mettere di fronte a Fabio Fognini, se non fosse stato per il naufragio dello stesso pomeriggio contro Botic Van De Zandschulp.

Ad

Il report del match

Tennis 360 Il terzo turno con Nadal è un obiettivo di Fognini 22/05/2022 A 21:40

Nessun francese ha mai battuto Nadal a Parigi e quel francese non poteva essere Corentin Moutet, il decimo vano pretendente. Forse quel francese non esiste, certo che qui Rafa ha perso tre partite in diciott’anni e due volte è stato Djokovic. Fine.

Diciamo pure che Moutet è molto virtuoso, ma se fosse coetaneo di Nadal (invece di anni ne ha dodici in meno), farebbe la fine del Gasquet che contro Rafa ci ha sbattuto contro 17 volte, maledetta primavera. Sarebbe stato un po’ innaturale e molto irragionevole anche solo credere che Moutet potesse finire Nadal sul centrale, di sera, sotto le luci della sua Parigi. Ma Parigi di chi? Nel senso che Corentin ci è nato e Nadal ci regna.

Nadal, che tenacia! Tocco d'artista dopo 20 colpi, Moutet applaude

Della partita allora ci ricorderemo d’un recupero a rete di quelli che solo Nadal (anzi oggi anche Alcaraz!) con un bel bacio sulla riga nel primo set (6-3), del solito pallettone di Rafa tirato in corsa con la forza d’un uppercut nel secondo (6-1), del primo break concesso a Moutet a inizio terzo e del Moutet in stato d’esaltazione quando ormai, rispondendo sul 3-5, van proprio sparate le ultime cartucce. E gli spari dell’ex enfant terrible san pur fare i fuochi d’artificio: passante alla Rafa di lesa maestà, qualche boato dello Chatrier per scaldare l’atmosfera (ce n’era bisogno perché a Parigi, di notte, fa ancora piuttosto freddo) e niente, la paglia brucia per poco.

Nadal trafigge il ragazzo che aveva i suoi poster in stanza con l’ultima stupenda palla corta: 6-3 6-1 6-4 sono le coordinate della trecentesima vittoria di Rafa negli Slam. Più di un terzo di queste, 107, le ha vissute qui. La prossima dovrebbe essere contro l'olandesone Botic van de Zandschulp, che purtroppo oggi ha battuto il nostro sventurato Fognini.

Alcaraz, punto alla Nadal: recupero impossibile in allungo difensivo

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Djokovic, Alcaraz o ancora Nadal? Il borsino al Roland Garros 18/05/2022 A 17:01