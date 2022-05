Roberto Bautista Agut non parteciperà al Roland Garros 2022. Lo spagnolo dovrà saltare lo Slam francese per un problema al polso destro che lo tormenta ormai da settimane. Una stagione finora davvero deludente quella del numero diciannove del mondo, sicuramente condizionata dai numerosi problemi fisici, che gli hanno permesso di scendere in campo sulla terra rossa solamente a Madrid, perdendo al secondo turno da Daniel Evans.

La rinuncia di Bautista Agut è una buona notizia per Lorenzo Sonego. Il piemontese, infatti, diventa testa di serie, la trentaduesima (l’ultima) e dunque potrebbe avere un inizio di torneo un po’ più agevole (il sorteggio si terrà nella giornata di domani).

Oltre a quello di Bautista Agut, erano già arrivati i forfait di Gael Monfils e Jan Lennard Struff. Con le assenze dello spagnolo, del francese e del tedesco, saranno ben tre i lucky loser che entreranno in tabellone al termine delle qualificazioni, che si stanno svolgendo in questi giorni.

L’Italia avrà due teste di serie. Infatti oltre a Sonego, ci sarà anche Jannik Sinner, numero dodici del seeding. Non sarà presente, invece, Matteo Berrettini che è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla mano.

