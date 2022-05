terza giornata delle qualificazioni di singolare femminile del di tennis è fatale alle due azzurre ancora in corsa per un posto nel main draw: Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto vengono eliminate entrambe nel secondo turno. Ladel Roland Garros 2022 è fatale alle due azzurre ancora in corsa per un posto nel

In entrambi i casi si tratta di sconfitte nette: la russa Oksana Selekhmeteva batte Elisabetta Cocciaretto con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora ed undici minuti. Fatale per l’azzurra il black out tra i due set in cui la russa inanella otto giochi passando dal 2-3 al 6-3 4-0.

Ancor meno combattuto l’altro match, con l’ucraina Lesia Tsurenko, testa di serie numero 14 delle qualificazioni, che batte Sara Errani con lo score di 6-1 6-2 in un’ora e cinque minuti. In questo caso l’ucraina infila sette giochi dallo 0-1 al 6-1 1-0 e poi altri quattro nel secondo set dal 2-2 al 6-2.

RISULTATI SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Oksana Selekhmeteva batte Elisabetta Cocciaretto 6-3 6-3

Lesia Tsurenko batte Sara Errani 6-1 6-2

