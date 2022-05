Erano dieci gli azzurri quest’oggi in campo a Parigi per il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2022. Lo Slam parigino è dunque iniziato per coloro che vanno a caccia di un posto del tabellone principale, il cui sorteggio per la definizione è previsto il 19 maggio. . Lo Slam parigino è dunque iniziato per coloro che vanno a caccia di un posto del tabellone principale, il cui sorteggio per la definizione è previsto il 19 maggio.

Ebbene il bilancio in questo primo round in casa Italia è di cinque vittorie. Missione compiuta per Flavio Cobolli (n.153 del ranking) che ha fatto il suo e sconfitto il francese (n.589 del ranking e wild card) Sascha Gueymard Wayenburg con il punteggio di 6-3 6-4. Per l’italiano nel secondo turno ci sarà il confronto con il bulgaro Dimitar Kuzmanov (n.193 del ranking), impostosi nella sfida contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler (n.120 ATP) per 7-5 6-3.

Ad

Vittoria, anche un po’ a sorpresa, di Franco Agamenone (n.155 del mondo) contro il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros (n.108 del mondo) per 7-5 3-6 6-3. Una partita molto lottata, durata quasi tre ore di gioco, nella quale il tennista nostrano ha messo in mostra ottime doti caratteriali. Sulla strada di Agamennone ci sarà il francese Alexander Muller (n.216 del ranking), dominante per 6-0 6-1 contro il turco Cem İlkel (n.213 ATP). La terza vittoria in casa tricolore è stata firmata da Alessandro Giannessi (n.173 del mondo), a segno per 7-6 (6) 6-0 contro il tedesco Mats Moraing (n.117 ATP). Giannessi nel secondo turno giocherà contro l’argentino Thiago Augustin Tirante (n.192 del ranking) che ha eliminato il padrone di casa Pierre-Hughes Herbert (n.168 del mondo) per 6-4 1-6 6-2.

Roland Garros Zeppieri elimina Seppi: l'altoatesino abdica dopo 66 Slam consecutivi UN' ORA FA

Bravo anche Lorenzo Giustino che a Parigi respira sempre un’aria particolare, ricordando quanto accaduto nel 2020 e il secondo turno del tabellone principale raggiunto due anni fa con la sconfitta poi contro l’argentino Diego Schwartzman. Il campano ha regolato per 7-5 7-6 (4) l’austriaco Denis Novak e se la vedrà con il portoghese Pedro Sousa (n.287 del mondo). La quinta vittoria italiana è sta quella di Giulio Zeppieri (n.215 del mondo) che ha battuto in un derby generazionale Andreas Seppi per 6-3 6-4. Un risultato storico dal momento che da Wimbledon 2005 agli Australian Open 2022 l’altoatesino aveva sempre preso parte ai tornei del Grande Slam nel main draw. Il mancino italiano aspetta l’esito del confronto tra Copil e Furness per conoscere il nome del suo prossimo avversario.

Venendo ai ko, niente da fare per Federico Gaio sconfitto dal ceco Zdenek Kolar (n.136 del ranking) per 6-1 7-6 (7). Stessa sorte per Thomas Fabbiano caduto al cospetto del portoghese Nuno Borges (n.126 del ranking) per 6-3 1-6 6-2, per Riccardo Bonadio sconfitto dall’australiano Jason Kubler (n.161 ATP) per 6-4 3-6 6-3; per Gianluca Mager (n.119 del ranking) eliminato dal croato Borna Gojo (n.222 del mondo) per 6-7 (3) 6-2 6-4, dando un altro colpo al Bel Paese, ricordando quanto accaduto in Coppa Davis l’anno scorso.

Femminile: Errani ok, Di Sarra out

Due invece le protagoniste di giornata per quanto riguarda la corsa al tabellone femminile. Federica Di Sarra ha steccato l'esordio contro l'australiana Jaimee Fourlis; l'azzurra perde 9-7 il tiebreak del primo set, poi si arena sul 6-3 nel secondo. Bene invece Sara Errani, che domina il match contro la coreana Jang 6-1 6-2.

Nadal: "Alcaraz? E’ come una nuova auto, la vecchia non la guardi più..."

Roland Garros LIVE! Qualificazioni, day 1: out Mager e Seppi, avanti 6 azzurri 8 ORE FA