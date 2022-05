Jannik Sinner si affaccia a un match di gran peso per la sua stagione: agli ottavi di finale del Roland Garros, l'altoatesino sfiderà il numero 7 al mondo Andrey Rublev . Jannik ha battuto Mackenzie McDonald al terzo turno, eguagliando così il risultato dell'anno scorso sulla terra di Parigi. Il russo a sua volta, punta a eguagliare il suo miglior percorso in carriera all'Open di Francia, ovvero i quarti di finale. La parte favorevole di tabellone consente a Sinner di sognare, ma contro il russo sarà battaglia all'ultimo sangue: i precedenti favoriscono leggermente l'azzurro, che ha vinto due volte e perso una sola partita contro Rublev.

Sinner più forte di McDonald e dei problemi fisici: highlights in 3'

Ad

Roland Garros Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 20/05/2022 A 10:35

SINNER-RUBLEV, IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Lunedì 30 maggio, orario e campo ancora da definire.

Sinner nel Cube: "Bella soddisfazione, soprattutto perché non stavo benissimo"

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

SINNER-RUBLEV, INFORMAZIONI

I precedenti dicono Jannik Sinner. L'azzurro ha vinto due dei tre scontri contro il russo. Al primo incrocio di Vienna nel 2020 Jannik si ritirò nel primo set, ma poi è riuscito a ribaltare il bilancio nelle due sfide successive su terra battuta: nel 2021, ai quarti di Barcellona, Sinner vinse 6-2 7-6. Quest'anno, agli ottavi di Monte Carlo, Jannik ha vinto in rimonta 5-7 6-1 6-3.

Sinner: "Infortunio? Non sono al 100%, non ne voglio parlare più di tanto"

IL CAMMINO DI JANNIK SINNER AL ROLAND GARROS

Sinner McDonald 6-3 7-6 6-3 REPORT

Jannik Sinner in esclusiva: "Alcaraz è più avanti, ma sto crescendo"

IL CAMMINO DI ANDREY RUBLEV AL ROLAND GARROS

Rublev-Kwon 6-7 6-3 6-2 6-4

Rublev-Delbonis 6-3 3-6 6-2 6-3

Rublev-Garin 6-4 3-6 6-2 7-6

Rublev liquida Garin e raggiunge Sinner agli ottavi: highlights in 3'

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Quando si gioca? Quand'è il sorteggio? Programma, orari e chi ci sarà 13/05/2022 A 17:06