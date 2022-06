Esattamente come a Doha, Dubai e all’Australian Open quest’anno: un no-contest. Non c’è stata partita. Si arrende in semifinale Daria Kasatkina. Ma lo fa alla giocatrice più forte di tutte: Iga Swiatek. La campionessa di questo torneo nel 2020 agguanta ciò come indicato da tutti per scontato alla vigilia del torneo: la finale. E lo fa al termine di un’altra partita, l’ennesima, senza storie. Un 6-2 6-2 che è valso alla tennista polacca, n°1 del mondo, la 34esima vittoria consecutiva in stagione: eguagliata la striscia di vittorie di Serena Williams nella stagione 2013.

Non c’è in realtà poi molto altro da commentare di questa partita. Un dominio. Netto, senza storie, senza appelli. La palla di Swiatek si è dimostrata troppo pesante. Il tennis troppo brillante. La capacità di controllare troppo evidente. La tennista polacca da settimane ha ormai molto semplicemente spostato in là l’asticella. E il problema, per il tennis femminile, è che nessuna gioca alla sua altezza. E’ come una gara di salto in alto dove gli altri combattono per i 6 metri e c’è qualcuno che si sfida a 6.30. Ecco, così è la Swiatek in questo momento: 30 centimetri sopra qualsiasi altra contendente del circuito.

A fermarla davvero solo lei stessa. O una brutta giornata. O un set in stato di grazia tipo quello di Samsonova a Stoccarda. O un piccolo, mini calo, come quello dell’altro giorno con la cinese Zheng. La sostanza è che Swiatek ci deve mettere qualcosa di suo e l’avversaria fare qualcosa di straordinario. Non è successo oggi a Kasatkina esattamente come non era successo negli altri 3 precedenti giocati in stagione. Toccherà a Gauff o Trevisan, in finale, inventarsi qualcosa. In bocca al lupo a loro. Ne avranno davvero bisogno.

