In un tabellone femminile sempre più imprevedibile, è emersa improvvisamente una gioia azzurra. Il suo nome è Martina Trevisan, classe '93 da Firenze. Dopo la vittoria su Leylah Fernandez ai quarti di finale ha migliorato il percorso del 2020 a Parigi, quando si fermò ai quarti di finale. Quest'anno, dopo il titolo 250 a Rabat , Martina non si vuole più fermare, punta decisa la finalissima. Per falro però, dovrà superare l'ostacolo di Coco Gauff . Il baby prodigio del tennis statunitense cerca la consacrazione Slam. Martina, inevitabilmente, dovrà giocare d'esperienza.

TREVISAN-GAUFF, IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Giovedì 2 giugno, campo Philippe-Chatrier. L'orario verrà comunicato nelle prossime ore.

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

IL PERCORSO DI MARTINA TREVISAN AL ROLAND GARROS

Trevisan concede solo 2 game a Dart: gli highlights in 3'

Trevisan travolge anche Linette: gli highlights in 3'

Trevisan da sogno contro Saville: rivivi il match in 3'

Trevisan torna ai quarti battendo Sasnovich: gli highlights in 3'

Trevisan eroica, è in semifinale: il match contro Fernandez in 3'

IL PERCORSO DI CORI GAUFF AL ROLAND GARROS

Gauff-Marino 7-5 6-0

Roland Garros : Coco Gauff vs Rebecca Marino

Gauff-Van Uytvanck 6-1 7-6

Coco Gauff - Alison Van Uytvanck - Roland Garros Highlights

Gauff-Kanepi 6-3 6-4

Coco Gauff - Kaia Kanepi - Roland Garros Highlights

Gauff-Mertens 6-4 6-0

Coco Gauff - Elise Mertens - Roland Garros Highlights

