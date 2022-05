Stanislas Wawrinka infuriato per una bottiglia d'acqua durante il primo turno del Roland Garros 2022 . Uno sfogo durissimo, che ha lasciato di stucco tutti i presenti e chi stava assistendo alla sfida del primo turno contro Corentin Moutet . Uno sfogo rivolto all'arbitro in cui il fuoriclass svizzero, che negli ultimi anni ha visto la sua carriera segnata da una serie di infortuni, ha perso letteralmente la calma. In tutto questo, Wawrinka ha anche perso il match in 4 set. Giornataccia.

Ad

Cosa è successo e cosa ha detto?

Roland Garros Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 20/05/2022 A 10:35

Uno sfogo duro, anche se in molti ci hanno visto anche del comico, sicuramente l'elvetico non l'ha presa benissimo. Ma cosa è successo? In pratica Wawrinka si è lamentato con l'arbitro di avere a disposizione solamente bottiglie con acqua congelata che, visto anche il caldo e il grande sforzo, non rappresenta il meglio per un atleta che sta giocando.

Non è normale in un Grande Slam! È normale? Pensi che sia normale? Quindi chiama qualcuno. Ci sono stati tre cambi, ti ho chiesto un po' d'acqua, ma c'è solamente della caxxo d'acqua congelata! Non va bene. Sei all'Open di Francia e non puoi avere acqua normale! Pensi che sia normale?

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Quando si gioca? Quand'è il sorteggio? Programma, orari e chi ci sarà 13/05/2022 A 17:06