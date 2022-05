Tocca ad Alexander Zverev e a Carlos Alcaraz archiviare il day 6 del tabellone maschile all'Open di Francia. Nel corso della giornata inoltre, altri due big del calibro di Novak Djokovic Rafa Nadal hanno compiuto il passo decisivo verso gli ottavi di finale. Subito dopo di loro, Zverev ha regolato 7-6 6-3 7-6 il giovane Brandon Nakashima, assicurandosi uno slot agli ottavi contro Zapata Miralles. Anche a Carlos Alcaraz sono bastati tre set per eliminare Sebastian Korda nella sessione serale.

Ad

Zverev gestisce Nakashima in tre set

Roland Garros Alcaraz detta legge contro Korda: rivivi il match in 3' UN' ORA FA

Un match che non è riuscito a celare la pigra tendenza impossessatasi del tedesco dall'inizio dell'anno: Zverev fatica a carbuare nei primi duelli contro l'americano, in apertura di set deve annullare due palle break e trascinare tutto faticosamente al tiebreak. Lì, al tedesco basta affilare il dritto per bucare l'avversario quattro volte e sigillare sul 7-2.

Piccione in campo! Zverev e Nakashima devono rigiocare il punto

Sascha alza i giri del motore nel secondo set, trovando il primo break del match al quarto game e difendendo il suo servizio da due palle break nel turno successivo. Il tedesco vola così sul 6-3 e ingrana al meglio il terzo set: qui si fa rimontare durante il terzo set, ma riesce comunque a vincere il duello al tiebreak grazie al parziale di 4 minibreak a 3 (7-5).

Zverev neutralizza Nakashima e vola agli ottavi: il match in 3'

Alcaraz demolisce Korda in tre set e prenota Khachanov agli ottavi

La sessione serale dello Chatrier ha presentato il remake della finale milanese Next Gen tra Carlos Alcaraz e Sebastian Korda: a prevalere nella sfida dei giovani astri è lo spagnolo, che centra gli ottavi di finale contro Khachanov (vincente in 4 set contro Norrie proprio questa sera) grazie al successo per 6-4 6-4 6-2.

Stregoneria Alcaraz! Il lob nega un punto già fatto a Korda

Il 19enne murciano dimostra di avere smaltito completamente le scorie del derby di cinque set contro Ramos Vinolas, con un’uscita fulminea dai blocchi: la supremazia tecnica nel primo set si traduce nel break necessario per raggiungere il 6-4 conclusivo. Più combattivo Korda nel secondo set. L’americano butta anima e corpo a risposta, mette pressione all’avversario, ma non basta: Alcaraz annulla due palle break nel quarto game e innesca la controffensiva nel quinto – di gran lunga il più bel game della serata – sfondando alla terza palla break e strappando così il doppio 6-4. Nel terzo e decisivo set Alcaraz non mostra alcun segno di cedimento: l’iberico ruba due servizi consecutivi all’americano e completa il quadro di una serata perfetta sul 6-4 6-4 6-2.

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Cameron Norrie - Karen Khachanov - Roland Garros Highlights UN' ORA FA