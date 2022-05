Arrivato in punta di piedi a questo Roland Garros (non vinceva una partita dal 9 aprile, nel challenger di Oeiras) il tennista spezino ha usufruito del ritiro last minute del cileno Tabilo ed è stato l'ultimo lucky loser ad accedere al tabellone principale. Nelle qualificazioni aveva superato brillantemente Moraing e Tirante prima di arrendersi in tre set all'austriaco Ofner. Dall'altra parte della rete Borna Gojo, anche lui proveniente dalle quali. Il giovane croato non è mai andato oltre la posizione 208 del ranking mondiale, ma ha dimostrato in più occasioni (una su tutte la Coppa Davis dello scorso novembre, dove giustiziò Lorenzo Sonego) di possedere un tennis che potenzialmente vale molto di più di quanto non racconti la sua classifica.

Alessandro Giannessi - Roland Garros 2021 Credit Foto Getty Images

Ad

Alla vigilia della sfida, il campo era molto umido a causa della pioggia che è caduta su Parigi fino a poco prima dell'inizio degli incontri. Nonostante in apparenza Giannessi sembrava poter essere avvantaggiato da queste condizioni, Gojo ha dimostrato di non essere soltanto uno specialista dei campi veloci. Il croato ha dettato legge con i suoi colpi penetranti, e non ha sfigurato nemmeno negli scambi prolungati, il pane tennistico dell'azzurro. Giannessi ha provato molte soluzioni tattiche diverse, come la palla corta o il cambio in lungolinea carico di rovescio per buttare l'avversario fuori dal campo. Il primo set ha un andamento molto particolare, sembrava un monologo del croato che però si stava per far riprendere dal 5-1, prima di chiudere i conti per 6-4 con due delle infinite accelerazioni lungolinea di dritto della sua partita.

Roland Garros Nadal fa festa all'esordio: tripo 6-2 a Thompson, avrà Moutet UN' ORA FA

La pioggia dà una mano a Giannessi

La sceneggiatura della partita è il classico thriller da terra battuta, con nessuno dei due giocatori in grado di fare capitolare l'altro, ed entrambi indisposti ad arrendersi, vista la ghiotta posta in palio per i giocatori di questo rango. Niente da segnalare sino al 6-5 del secondo set, se non un fastidio all'addome che Giannessi lamenta in diverse occasioni. La pioggia consente ai contendenti di rifiatare un'oretta, e al rientro è Giannessi il più lucido e coraggioso. Vince un tiebreak con grande carattere e pareggia il computo dei set. Nel terzo set è il croato il primo a prendere il largo e a condurre fino al 5-4. Gojo pensava di avercela fatta ma l'arbitro di sedia decreta buona la risposta di Giannessi che annulla il set-point, mandandolo su tutte le furie. Doppio fallo, dritto sparacchiato in corridoio e racchetta in frantumi. Il tiebreak prosegue sulla scia del suo nervosismo, Giannessi è bravo ad amministrare la situazione. Da qui in avanti salta ogni tipo di schema e la stanchezza prevale sul bel gioco. Entrambi cercano di accorciare gli scambi il più possibile, spesso senza riuscirci, chi in preda ai crampi (Giannessi) chi alle prese con un dolore alla mano (Gojo). L'equilibrio si spezza nell'undicesimo gioco, Giannessi porta il croato a lezione di passanti e ha l'occasione di servire per il match. Gojo si ribella ancora e riesce a portare la partita al quinto. Le emozioni non finiscono qui, Giannessi è costretto a rincorrere, annulla due match-point sul 5-3 e ha persino a disposizione tre opportunità per andare 5-5. Gojo si catapulta in avanti temerario, vince cinque punti consecutivi e riesce a imprimere la parola fine su una battaglia durata cinque ore.

Osaka shock: "Wimbledon inutile, non credo di esserci"

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Giannessi perde la testa e il match dopo il Medical timeout irregolare di Lee

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I

|

Roland Garros Il programma di martedì 24: Sinner, Musetti-Tsitsipas e altri 5 italiani UN' ORA FA