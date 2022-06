Martina Trevisan è diventata un'atleta di copertina del tabellone femminile del torneo Slam francese. Due cose in particolare colpiscono della 28enne italiana: il sorriso che sfoggia sui campi in terra rossa, ma soprattutto ispirazione. Proprio così l'ha definita ai canali di Eurosport l'ex tennista e giornalista francese Alize Lim. Da quando ha raggiunto le semifinali del Roland Garros,del tabellone femminile del torneo Slam francese. Due cose in particolare colpiscono della 28enne italiana: il sorriso che sfoggia sui campi in terra rossa, ma soprattutto la sua storia . Costretta a combattere contro l'anoressia (oltre alla malattia degenerativa del padre) da adolescente, l'azzurra non si è arresa fino ad affermare il suo tennis ad altissimi livelli. In una sola parola:. Proprio così l'ha definita ai canali di Eurosport l'ex tennista e giornalista francese Alize Lim.

Trevisan: “Lottando s’impara. Sarà una grande semifinale”

Ad

Alize Lim su Martina Trevisan: "È una combattente dentro e fuori dal campo"

Roland Garros Chi è Martina Trevisan, dall'anoressia alla semifinale a Parigi UN GIORNO FA

Alize conosce bene Martina Trevisan, poiché l'ha affrontata in passato. La francese racconta il suo stile di gioco: "Ricordo la partita in cui persi a Biarritz contro Martina Trevisan. Ricordo che stava giocando in modo molto diverso dalle altre ragazze, il fatto che fosse mancina, confondeva molto bene il suo gioco. Penso che fosse difficile da leggere, aveva una posizione aperta, prendeva la palla in anticipo, a volte prendeva la palla in ritardo e in alto, confondeva davvero ed era anche un'avversaria molto difficile da battere perché era così determinata. Era davvero una combattente".

"E andiamoooo": è tutto vero, Martina Trevisan è in semifinale!

"Molte ragazze devono ispirarsi a lei"

Chiunque abbia battuto l'anoressia è una persona così forte e ispiratrice perché è una malattia così difficile da cui allontanarsi, lei è riuscita a farlo e giocare a tennis ad alto livello. Questo dice molto sulla sua resilienza ed è fantastico che stia usando l'attenzione che si sta guadagnando ora raggiungendo le semifinali di un Grande Slam per puntare i riflettori su una malattia come l'anoressia. Molte ragazze la ammirano e si ispirano a lei guardando quello che sta facendo in campo.

Trevisan eroica, è in semifinale: il match contro Fernandez in 3'

Tennis 360 Martina Trevisan, un mese di successi che vale un'intera carriera IERI A 16:29