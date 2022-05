Tennis

Roland Garros - Camila Giorgi: "Felice del mio livello, su terra è stata una sorpresa"

Roland Garros 2022 - Camila Giorgi, sconfitta da Daria Kasatkina agli ottavi di Parigi: "Eppure sono felice per questa settimana al Roland Garros. Non m'aspettavo di raggiungere questo risultato, perché non ho mai giocato bene su terra. Amo invece l'erba e sono già pronta per giocare a Nottingham".

00:01:34, 2 ore fa