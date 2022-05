Tennis

Roland Garros, Carlos Alcaraz sbriga la pratica Londero: rivivi il match point

Debutto agevole per Carlos Alcaraz al Roland Garros 2022. Il tennista nativo di Murcia approda senza faticare troppo al secondo turno dello Slam parigino, superando di slancio l’argentino Juan Ignacio Londero per 6-4 6-2 6-0 in nemmeno due ore dopo una prestazione sicuramente buona ma nemmeno troppo scintillante.

00:00:41, 9 minuti fa