Roland Garros

Il primo raccolto è di Casper Ruud. Il prossimo sarà di Holger Rune, che ha l’età di Alcaraz e del nuovo tennis è un altro purissimo talento. Solo un po’ grezzo, così la sua corsa sfrenata a Parigi finisce ai quarti, dopo aver iniziato eliminando Shapovalov e finito con lo scalpo sulla racchetta di Tsitsipas, finalista uscente.

È più pronto Ruud, ventitreenne norvegese, da anni riconosciuto come uno dei migliori interpreti di questa superficie e già vincitore su terra di 7 tornei, quest’anno a Buenos Aires e Ginevra. È il suo momento e se lo merita dopo aver vinto un match autorevole, frenando le ambizioni dello scalpitante Rune con poche scosse emotive e tanta tanta sostanza.

Ecco, Rune dovrà gestire queste partite qua senza sbraitare dopo ogni quindici, lamentarsi col suo angolo, cacciare la mamma coi "vattene!", protestare col giudice di sedia... E specialmente imparare a complimentarsi come si deve con un avversario che ha vinto con merito. Perdonato a diciannove anni, ma prenda esempio diretto dal signor Ruud, ecco, per trasformare la sconfitta in un'occasione di crescita.

La cronaca del match

Il primo set è a senso unico con Ruud a comandare di dritto su un campo in discesa: 5-0 e 6-1 contro un Rune inerme sotto i colpi dell’avversario. Al tramonto rosso e bellissimo di Parigi, comincia anche la partita di Rune, che viene a prendersi a rete i punti che valgono un primo, eppure importantissimo game del secondo set.

In condizioni di gioco più umide e fredde, abbiamo un match e Rune se lo gioca contro un Ruud però ancora capace d’imporre il suo spessore di gioco quando lo scambio s’allunga. Il giovane Holger si difende col drittone controbalzo che molto abbiamo ammirato contro Tsitsipas. Lo fa come può, cancellando 2 palle break con un kick esterno che butta fuori campo Ruud in risposta.

Ruud fa invece pesare il suo dritto sulla diagonale, levando il ritmo di gioco a Rune, ma quando anche il secondo parziale sembra già in dirittura d’arrivo su 3-2 e 40/0 Ruud, ecco il giovane Holger tirare a tutto braccio fin dalla risposta, strappando l’immediato contro-break con 5 punti consecutivi. Non ne aveva ancora perso uno Ruud nei suoi turni di battuta… E si ritrova a perdere il set con le polveri bagnate: 6-4 Rune fatto di smorzate e griffato lungolinea di rovescio.

Certo che il norvegese non è tipo da finir fuori giri e a inizio di terzo set si rimette subito in carreggiata, arrivando subito a palla break, ma soprattutto servendo due game a zero e gli serviva proprio. Però Rune è nel cuore della partita e non la lascia più, riene il tempo, ci combatte dentro, risponde solido ai colpi di Ruud, se la gioca punto su punto. Subisce un break e lo rimonta subito (4-4), come nella seconda partita, e gioca palle sempre più pesanti che tolgono al norvegese il timing di rotazione. S'arrende solo al tie-break il giovane Holger, quando Ruud domina di polso il punteggio 7/2, giocando sulle righe e venendo in cattedra a rete.

Nel quarto set, Ruud ha subito due palle break nel primo game, ma Rune ha carattere da vendere e tira tutto, s'apre il campo in cambio di rovescio lungolinea, esplode splendidi dritti controbalzo. Salva tutto il possibile e nell'ottavo game risale ancora da 0/40, ma quando cede ai vantaggi, scorrono i titoli di coda: 6-1 4-6 7-6 (2) 6-3.

Le palle break trasformate, appena 5 di 17, sono il neo di Ruud e avevam già visto contro i vari Tsonga e Sonego. Sta di fatto che nel lato di tabellone senza Djokovic, senza Nadal, senza Zverev e senza Alcaraz, in semifinale ci va lui col suo bel tennis da rosso postmoderno. Sarà la sua prima volta e potrà giocarsela eccome contro il vecchio e qui inedito Marin Cilic.

