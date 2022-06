Tennis

Roland Garros, Cilic esulta dopo 4 ore, Rublev eliminato: gli highlights in 3'

Marin Cilic non si ferma più e, dopo il netto successo agli ottavi sul n.2 al mondo Daniil Medvedev, si impone anche su Andrey Rublev e raggiunge per la prima volta in carriera le semifinali del Roland Garros. 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6 (2) il punteggio della sfida dopo 4 ore e 14 minuti di gioco sul Philippe Chatrier.

00:03:14, un' ora fa