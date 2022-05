Coco Gauff dall’altra. La tennista americana, un anno dopo, conferma l’ottimo feeling con questa superficie dove le sue grandi doti atletiche e la qualità difensiva, sono premiate. Nel 2021 aveva vinto il primo titolo WTA a Parma, aveva fatto semifinale agli Internazionali d’Italia e aveva raggiunto il miglior risultato slam in carriera con i quarti a Parigi, dove fu sconfitta dalla Krejcikova, poi campionessa. Un anno dopo fa il passo in più al Roland Garros, centrando la semifinale grazie al successo per 7-5 6-2 nel derby contro Sloane Stephens, finalista qui nel 2018. La semifinale delle prime volte. Martina Trevisan da una parte . La tennista americana, un anno dopo, conferma l’ottimo feeling con questa superficie dove le sue grandi doti atletiche e la qualità difensiva, sono premiate. Nel 2021 aveva vinto il primo titolo WTA a Parma, aveva fatto semifinale agli Internazionali d’Italia e aveva raggiunto il miglior risultato slam in carriera con i quarti a Parigi, dove fu sconfitta dalla Krejcikova, poi campionessa. Un anno dopo fa il passo in più al Roland Garros, centrando la semifinale, finalista qui nel 2018.

Si può dire una partita dominata dalla Gauff, che a differenza della Stephens ha sempre avuto un andamento costante in questo match, mostrando grande atletismo nella fase difensiva e la giusta dose di personalità quando è servito. Niente di clamoroso. Niente di straordinario. Ma tanta solidità e idee chiare sul da farsi, che contro una Stephens troppo altalenante sono bastati e avanzati.

L’ex campionessa dello US Open infatti ha giocato una partita troppo a strappi, alternando cose buone a mezzi disastri – soprattutto nel gioco di volo – e venendo così bloccata in tutti i momenti chiave. Due in particolare. Il finale del primo set, quando con fatica era rientrata sul 5-5, salvo giocare un game terribile quando è stato il momento di andare al tie-break. E allo stesso modo a metà secondo set, quando già sotto di un break, nel quinto game la Stephens non è riuscita a sfruttare tre palle break, combinando autentici disastri nei pressi della rete. Allungato fino al 4-1, la Gauff ha così potuto gestire un bel cuscinetto di vantaggio senza arrendersi alla pressione.

Questi, in sintesi estrema, i due momenti dove sono svanite le chance della Stephens. Sul resto, il merito, va tutto a Coco Gauff, che ha comunque confermato la solidità già vista nel corso del torneo; dimostrando che l’approdo ai quarti di finale senza perdere nemmeno un set era tutto fuorché casuale.

Ora la semifinale contro Martina Trevisan. Un solo precedente tra le due. Proprio qui, nel Roland Garros del 2020, quando la Trevisan si fece conoscere agli occhi del mondo raggiungendo i quarti. In quel cammino, l’azzurra, lottò vincendo 7-5 al terzo in un secondo turno proprio con Gauff. Oggi però le cose sono cambiare. Seppur solo 18enne, la Gauff è cresciuta tanto. Mostrando più esperienza e più abilità a gestire certe situazioni. Dal punto di vista fisico poi è brillantissima; e le 10 partite consecutive nelle gambe della Trevisan saranno un altro fattore. Insomma, sulla carta Martina non è favorita. Come sempre però, alla fine, sarà il campo a parlare. Di certo c’è che l’occasione è enorme per entrambe: la prima finale slam della carriera.

