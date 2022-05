Ci vediamo domani a Parigi”. Rafael Nadal scaccia via dubbi e quesiti e conferma la sua presenza al ”.scaccia via dubbi e quesiti e conferma la sua presenza al Roland Garros 2022 . Lo slam sulla terra rossa, quindi, abbraccia ufficialmente il suo figlio prediletto (vincitore in 13 occasioni al Bois de Boulogne) che aveva fatto sorgere non poche preoccupazioni dopo la sconfitta patita per mano di Denis Shapovalov a Roma , con il maiorchino che era uscito dal campo in condizioni fisiche tutt’altro che ottimali.

Inutile girarci attorno, il problema al piede permane e continua a rendere complicata la vita del 21 volte vincitore di un torneo del Grande Slam che, ad ogni modo, ha voluto esserci al Roland Garros per provare a “vendicare” il ko subito da Novak Djokovic un anno fa. La grande domanda non potrà che essere una: in quali condizioni arriverà a Parigi il migliore giocatore di tutti i tempi sulla terra rossa?

Per quanto visto a Roma, e ricordando il lungo stop dopo il problema alle costole in cui era incappato ad Indian Wells, il fuoriclasse spagnolo sbarca sul Philippe Chartier in condizioni decisamente imperfette. La sua speranza è di dare il via al suo cammino senza perdere troppo tempo nei primi turni e, giorno dopo giorno, migliorare la propria tenuta.

La sensazione è che Rafa Nadal sia, e rimarrà, lontano dal suo 100% ma, come è ben noto, mai scommettere contro di lui. Intanto il maiorchino sarà a Parigi nella giornata di domani, e questa è la prima notizia fondamentale.

