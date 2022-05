Daniil Medvedev era tra gli osservati speciali due giorni fa nell’ATP di Ginevra. Sulla terra rossa svizzera il russo (n.2 del mondo) faceva il suo ritorno in campo dopo due mesi di lontananza. Il nativo di Mosca è stato costretto a un intervento chirurgico per via di un’ernia. La sfida contro il sempre talentuoso Richard Gasquet non ha dato grandi soddisfazioni a Medvedev, costretto ad arrendersi sul punteggio di 6-2 7-6 (5) nel secondo turno. Un ko che ha confermato come la condizione fisica non sia delle migliori in vista del Sulla terra rossa svizzera il russo (n.2 del mondo) faceva il suo ritorno in campo dopo. Il nativo di Mosca è stato costretto a un intervento chirurgico per via di un’ernia. La sfida contro il sempre talentuosonon ha dato grandi soddisfazioni a Medvedev, costretto ad arrendersi sul punteggio di. Un ko che ha confermato come la condizione fisica non sia delle migliori in vista del Roland Garros e soprattutto quanto il russo faccia fatica a digerire la terra rossa.

Un caso un po’ particolare quello del vincitore degli US Open 2021, in un’era del tennis non più caratterizzata dagli specialisti. Un fenomeno che aveva caratterizzato soprattutto gli anni ’80 e ’90. Alla stampa, Medvedev ha raccontato le sue attualità difficoltà: “Su questa superficie faccio più fatica perché il mio tennis è meno efficace. Quando gioco sul cemento riesco, con la mia posizione in campo, a ribaltare con maggior facilità lo scambio. In questo caso è più difficile per me e quindi sono meno incisivo. Spero comunque di trovare la condizione migliore a Parigi, visto che comunque l’anno scorso ho raggiunto i quarti di finale“, le parole del n.2 del mondo.



