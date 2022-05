Roland Garros 2022 - Roland Garros - Nel tabellone femminile, avanzano in 2 set le francesi Caroline Garcia e Alizé Cornet contro Doi (6-2 6-0) e Townsend (6-3 6-4). OK al debutto anche le americane Danielle Collins e Madison Keys, che eliminano rispettivamente Anna Kalinskaya 6-3 3-6 6-4 e Viktoriya Tomova 6-0 6-4.

Così così l'esordio di Karolina Pliskova in rimonta sulla wild card francese Tessah Andrianjafitrimo: 2-6 6-3 6-1. La ceca, semifinalista nel 2017 e finalista uscente di Wimbledon, non appare in grande smalto a Parigi.

Fra le altre teste di serie del torneo femminile, la "senza bandiera" Ekaterina Alexandrova batte la belga Minnen 7-5 6-3, mentre Elena Rybakina batte Arantxa Rus 6-1 5-7 6-2.

