Fritz b. Rodriguez Taverna 7-6 3-6 6-3 4-6 6-4

Santiago Rodriguez Taverna è un tennista argentino di 21 anni, alla prima partecipazione Slam. Specialista del rosso, si è messo in mostra a partire dal finale della scorsa stagione nel circuito minore sudamericano, conquistando diversi titoli ITF e il challenger di Tigre, che lo hanno portato all'attuale posizione di 201 ATP. E' curioso il fatto che durante la pandemia avesse persino meditato di abbandonare la carriera da professionista, e anche in seguito all'allentamento delle restrizioni dovute al Covid, ci ha messo più tempo di altri a ritornare in campo, per timore di contagiare i propri cari. Al primo turno ha impensierito non poco il numero 13 del seeding Taylor Fritz. Autentica torcida tra il pubblico francese che ha tifato fino all'ultimo per la sorpresa, ma alla fine è stato l'americano a prevalere al termine di cinque set estenuanti.

Krajinovic b. Opelka 7-6 6-2 6-3

Sul campo 13 prestazione superlativa di Krajinovic che annichilisce Opelka in tre set. Primo set in totale equilibrio, vinto al tiebreak dal serbo per un'inezia. Nel secondo parziale il gigante americano s'innervosisce di fronte alla solidità dell'avversario, bravo a trovare sempre angoli e profondità costringendo la testa di serie numero 17 del torneo a scomodi spostamenti laterali. Opelka subisce addrittura due break consecutivi. Il tentativo di reazione è piuttosto timido, ormai ogni suo game di servizio è un calvario: il match è ormai incanalato in binari che arridono al serbo, che se lo aggiudica comodamente per 7-6 6-2 6-3. Krajinovic si era già fatto notare a Roma estromettendo Rublev in due veloci set, potrebbe essere una mina vagante nello spicchio di tabellone presidiato da Auger Aliassime.

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioni: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

