Dopo Krejcikova, Jabeur, Kontaveit e Muguruza, la parte bassa del tabellone femminile deve registrare altre due cadute di assoluto spessore: Emma Raducanu e Maria Sakkari. Se la prima di queste due, tutto sommato, può anche non essere una sorpresa assoluta vista la poca esperienza su questa superficie e il rendimento dallo US Open 2021 in poi – mai più di 2 vittorie consecutive in ogni torneo disputato – la seconda fa decisamente più rumore.

Maria Sakkari infatti si presentava da semifinalista della passata edizione, da n°3 del mondo e da potenziale candidata n°1 a un posto in finale in questo lato di tabellone, specie dopo l’uscita prematura delle già citate college. La greca però è incappata nel bel ritorno al tennis di alto livello di Karolina Muchova, ex n°19 del mondo ma soprattutto semifinalista all’Australian Open 2021 dopo aver sconfitto ai quarti la favorita Ashleigh Barty. Tanti problemi fisici però ai muscoli addominali ne avevano di fatto bloccato la crescita, con Muchova costretta proprio da quell’edizione dell’Open d’Australia a giocare solo 10 tornei in tutto in un anno e mezzo (con l’ultimo stop, dallo US Open 21 a Stoccarda 22, addirittura di ben 5 mesi). La ceca però è colpitrice eccellente, specie col dritto; ed è dotata di ottima mano. Insomma, se supportata dalla condizione fisica – come oggi – può ambire alle posizioni top del tennis femminile. Se n’è accorta sulla propria pelle Maria Sakkari, costretta a inseguire, in soldoni, per tutto l’arco della partita. La Muchova ha inchiodato la Sakkari sul lato preferito della greca – il dritto – e l’ha tramortita di palle corte. Sakkari, con il solito spirito combattivo, è stata in grado di mettere la partita in battaglia e rifiutare più volte la sconfitta. I 7 set point cancellati nel primo set prima di finire al tie-break; i due break di svantaggio recuperati nel corso del secondo set; Muchova però è riuscita a giocare meglio nelle due situazioni chiave del tie-break, legittimando quanto visto nel corso della partita e prendendosi la vittoria con un doppio 7-6 lottato per quasi 2 ore e mezza. La ceca vola così al 3° turno, eguagliando il suo miglior risultato qui a Parigi: sfiderà Amanda Anisimova, giustiziere in 2 set della Vekic.

Emma Raducanu invece in carriera aveva giocato poco e nulla sul rosso. Questa la sua prima stagione, che come approccio – due partite vinte a Stoccarda e Madrid – non può nemmeno definirsi male. Contro la bielorussa Sasnovich però la britannica ha perso un po’ il filo conduttore sul più bello. Dopo aver vinto il primo set per 6-3, Raducanu ha iniziato a giocare un po’ più piatto e servire in maniera meno incisiva. La Sasnovich, in giornata di grazia, si è così scatenata a suon di vincenti, giocando un tennis molto aggressivo che alla fine l’ha premiata. Raducanu è così uscita dalla partita, arrendendosi all’avversaria vincitrice per 3-6 6-1 6-1.

Nel parte bassa del tabellone femminile la testa di serie più alta diventa così la n°14 Bencic, impegnata in un match tutt’altro che semplice con la Andreescu. Quella già certa di un terzo turno è invece la n°15 Azarenka, vinctrice per 6-1 7-6 sulla Petkovic. Avanti anche la n°18 Gauff, con un 6-1 7-6 su van Uytvanck. Occhio però alla svizzera Teichmann. Semifinalista a Madrid e ai quarti a Roma, la Teichmann ha superato 6-4 6-1 Olga Danilovic centrando un terzo turno proprio con Azarenka dove potrà certamente dire la sua. Il tutto per confermare che qui in basso, insomma, la situazione si è fatta aperta davvero per tutte. Non una novità, certamente, nel circuito femminile degli ultimi mesi.

