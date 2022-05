Tennis

Roland Garros, Giorgi si arrende a Kasatkina: gli highlights in 3'

ROLAND GARROS - Termina agli ottavi di finale la corsa di Camila Giorgi, estromessa per 6-2 6-2 da un'ottima Daria Kasatkina. L'azzurra non raggiunge così Martina Trevisan ai quarti di finale. La partita è stata più equilibrata di quanto dica il punteggio, rammarico per sei palle break non convertite.

00:03:09, 2 ore fa