Tennis

Roland Garros, Giulio Zeppieri - Hubert Hurkacz: gli highlights del match

ROLAND GARROS - Rivivi i migliori momenti del match valido per il 1° turno dell'Open di Francia tra Giulio Zeppieri e Hubert Hurkacz. Il romano cade in tre set, sul punteggio 7-5 6-2 7-5 in favore del polacco.

00:03:13, un' ora fa