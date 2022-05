Tennis

Roland Garros - Halep: "Ho avuto un attacco di panico, situazione nuova e difficile da gestire per me"

In versione teletrasporto, Simona Halep racconta a Barbara Schett che cosa è successo contro Zheng: "Ho avuto un attacco di panico, respiravo male e non ci vedevo bene e non mi era chiaro ciò che stesse succedendo. Non mi era mai capitato ed è stato difficile da gestire, ma comprendo che dopo due anni difficili possa capitare".

00:02:08, 19 minuti fa