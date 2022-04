Il Roland Garros ha pubblicato le entry list di tutti i tornei che organizzerà nel 2022. Ovviamente la maggior attenzione mediatica è per quelli dei du singolari, maschile e femminile, dove ci sono conferme e sorprese.

Il torneo inizierà domenica 22 maggio e terminerà domenica 5 giugno e come sempre sarà visibile in diretta e in esclusiva sui canali di Eurosport e in streaming su discovery+ ed Eurosport Player , con una copertura integrale di tutti i campi.

Il torneo maschile

Dei 104 ammessi al tabellone principale (con 16 provenienti dalle qualificazioni e le restanti 8 wild card ancora da stabilire), sono sei gli italiani: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato.

Il torneo femminile

Iga Swiatek, così come la rientrante Naomi Osaka (anche se a causa del ranking WTA potrebbe incontrare un tabellone un po' più complicato del solito) e non mancherà ovviamente la Barbora Krejcikova. Per quanto riguarda il torneo femminile, non sorprende di non vedere il nome di Serena Williams tra le partecipanti. Nei giorni scorsi si è parlato di un suo possibile ritiro ritiro che invece è già arrivato per Ashleigh Barty . Ci sarà però la nuova n.1 del mondo, così come la rientrante(anche se a causa del ranking WTA potrebbe incontrare un tabellone un po' più complicato del solito) e non mancherà ovviamente la detentrice del titolo

Tra le italiane, le iscritte per il tabellone principale sono solo quattro: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

