Incredibile come ci hanno fatto credere che, nel cuore pulsante della Ville Lumiére, il favorito per la vittoria finale fosse qualcuno diverso da Rafa. Il Roland Garros è il suo feudo e il Contro l’inerzia, contro i pronostici, contro il proprio corpo, contro tutto e tutti.Il Roland Garros è il suo feudo e il 59° atto della titanica rivalità con Novak Djokovic non ha fatto altro che ricordarcelo. Djokovic, numero uno al mondo e re di Roma, si inchina all’ineluttabile legge del mancino di Manacor. Il fenomeno iberico si prende dunque una rivincita su Djokovic (che lo ribaltò l'anno scorso in semifinale ) e sui pronostici della vigilia.

Re Nadal condanna Djokovic in quattro set: gli highlights in 3'

Ad

I numeri dell'impresa

Roland Garros Djokovic, addio 1° posto: ma chi lo prende? Tutto nelle mani di Zverev 2 ORE FA

Per lui si tratta della quindicesima semifinale di un torneo che lo ha visto dominare senza soluzione di continuità per due gloriose decadi. Semifinale numero 36 in uno Slam, a soli due giorni dal suo 36° compleanno, e record parigino ritoccato a 110 vittorie e sole tre sconfitte. Due delle quali gli sono state inflitte proprio nella pentola bollente della rivalità con Djokovic.

Il Roland Garros infatti, è sempre stato il crocevia di un dualismo degno di un fumetto DC, con Nole spesso prestato alla parte del villain. 30 vittorie totali per il Djoker, 29 per Rafa, e un margine tra i due che nonostante gli scossoni dell’età si ripropone sempre più sottile.

Il crocevia della Ville Lumière

I due si scontrarono per la prima volta ai quarti di Parigi, nel lontano 2006, con Rafa che riuscì – per la prima volta - a difendere la sua Gotham vincendo i primi due set e registrando il seguente ritiro di un Djokovic limitato fisicamente.

Nadal vs Djokovic, Roland-Garros 2006. Credit Foto Getty Images

16 anni dopo, il tappeto rosso di Parigi ci consegna uno struggente cortocircuito: ancora i quarti di finale, ma questa volta tutti ne sono certi, le parti sono invertite; questa volta l'acciaccato è Rafa, che si fa il funerale da solo in conferenza stampa, confessando che questa potrebbe essere la sua ultima apparizione all’Open di Francia. Un piede che è tornato a tormentarlo proprio da Roma, dove aveva gettato la spugna prima di poter ostacolare la corsa vincente della sua nemesi. In più il fattore umidità serale, che sembra remargli contro.

Dall’altra parte un Djokovic campione in carica e in piena ascesa, che fino a quel punto aveva difeso l'82% di palle break promettendo un braccio di ferro fino al 5° set.

Due mondi apparentemente capovolti rispetto all’ingresso in campo del 2006. Eppure il primo set ha sgretolato ogni ricamo mediatico della vigilia: Nadal estrae dal cilindro - e ancora non ce ne capacitiamo, dopo i cinque set spesi contro Auger-Aliassime – la versione epica di se stesso. E per paradosso, è Djokovic ad ingolfarsi ai blocchi di partenza. Ed è sempre Djokovic a non trovare smalto ed energie per rimettersi in corsa nel terzo set e nel tiebreak del quarto.

Nadal sferra il colpo di grazia! Match point e standing ovation

L'incantesimo di Rafa

Pare ridicolo scoprirsi sorpresi da un giocatore che in 17 anni aveva lasciato per strada solo tre partite in questo torneo, ma tant’è. L’incantesimo giovane di Nadal ci ha spiazzati ancora una volta: la maniera in cui è riuscito a rigenerare il proprio motore in piena corsa, nel vivo del terzo set, quando tutti ci aspettavamo potesse crollare da un momento all’altro, è l’essenza di uno dei fenomeni più clamorosi nella storia dello sport.

E’ riuscito a scuoterci ancora, a 36 anni, dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere, al culmine di una carriera che è un monumento alla continua (e necessaria) ricerca di nuovi angoli da cui stupire.

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Nadal: "Ultima volta a Parigi? Se non trovo soluzione al piede..."

Roland Garros Nadal: "Ultima volta a Parigi? Se non trovo soluzione al piede..." 3 ORE FA