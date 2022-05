Tennis

Roland Garros - Infortunato, Tsonga chiude in lacrime la sua carriera contro Ruud

Si chiude la lunga e prolifica carriera di Jo-Wilfried Tsonga. Il tennista francese, che aveva già annunciato che lo slam parigino sarebbe stato il suo torneo d'addio, s'infortuna contro Casper Ruud proprio quando era in rimonta e, dopo il medical timeout, torna in campo per onorare l'impegno, ma non può fare altro che cedere alle lacrime in chiusura di match (6-7 7-6 6-2 7-6 per Ruud).

00:00:52, 20 minuti fa