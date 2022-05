Tennis

Roland Garros - Jannik Sinner affamato! Break a freddo su Rublev nel 1° set

ROLAND GARROS - Partenza lanciata per Jannik Sinner nel match degli ottavi di finale contro il numero 7 al mondo Andrey Rublev. L'altoatesino sorprende il russo con una risposta fulminea sulla sua seconda e un dritto affilato in un duello prolungato per strappare il break a freddo nel 1° set.

00:01:51, un' ora fa