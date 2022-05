Tennis

Roland Garros - Jannik Sinner alza bandiera bianca: dal medical timeout all'uscita dal campo

ROLAND GARROS - Jannik Sinner è costretto a ritirarsi durante il terzo set del match valido per gli ottavi di finale contro Andrey Rublev. Il dolore al ginocchio è troppo forte, l'antidolorifico ingerito durante il medical timeout non basta. Un grande peccato per l'altoatesino, che nel primo set era riuscito ad esprimere il suo miglior tennis.

00:01:12, 2 ore fa