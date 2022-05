1-6 6-3 2-0. Purtroppo nel quinto gioco del secondo set il ginocchio sinistro (infiammazione al tendine rotuleo) ha ripreso a fare male. Già Jannik Sinner è stato costretto al ritiro nel corso del match degli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L’azzurro (n.12 del mondo) è uscito dunque sconfitto contro il russo Andrey Rublev (n.7 del ranking) con il punteggio di. Purtroppo nel quinto gioco del secondo set il ginocchio sinistro () ha ripreso a fare male. Già prima del match del terzo turno contro l’americano Mackenzie McDonald questo dolore si era manifestato, ma poi lo stesso Jannik aveva minimizzato parlando di niente di serio.

Mi dispiace perché ho giocato molto bene il primo set. Tennisticamente sto migliorando. Sto servendo meglio. Fisicamente sono cresciuto fino alla fine dello scorso anno. Se ci sarà bisogno di fermarsi per 2, 3 tornei, lo farò. Non voglio giocare col dolore"

Purtroppo non è il primo infortunio del 2022 per lo sfortunato giocatore altoatesino: ecco l'elenco dei problemi subiti negli ultimi mesi:

– BNP Paribas Open – Indian Wells , 4° turno vs N. Kyrgios – walkover (influenza)

– Miami Open – Miami, QF vs F. Cerundolo – 4-1 ret. (vesciche al piede)

- Rolex Monte Carlo Masters - Monte Carlo, 1° turno vs B. Coric - 6-3, 2-6, 6-3 (problema agli addominali)

– Internazionali BNL d’Italia – Roma, QF vs S. Tsitsipas – 7-6(5) 6-2 (problema all'anca)

– Roland Garros – Parigi, 4° turno vs A. Rublev – 1-6 6-4 2-0 rit. (ginocchio sinistro)

