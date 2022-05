Tennis

Roland Garros, Jannik Sinner si fa sentire! Ruggito dopo la palla break annullata

ROLAND GARROS - Partita in salita per Jannik Sinner nel 2° turno dell'Open di Francia: Roberto Carballes Baena lo mette più volte alle corde a cavallo di primo e secondo set, lui deve fare salti mortali per difendersi. Questo urlo liberatorio dopo una palla break annullata è la fotografia del suo match.

00:00:36, 2 ore fa