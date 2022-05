Kudermetova b. Keys 1-6 6-3 6-1

Rimonta, lo fa con grinta e qualità, e accede per la prima volta in carriera ai quarti di finale in un major Veronika Kudermetova, battendo la statunitense Madison Keys. La testa di serie numero 29 del torneo si era trovata in enorme difficoltà di fronte all'americana, apparsa inizialmente in grande spolvero e dominante, soprattutto sulla diagonale del rovescio. La partita volta faccia a inizio secondo set e la russa, che di solito ha un gioco molto regolare, prova la via della rete e raccoglie così moltissimi punti. Non accetta più il braccio di ferro da fondo campo ma verticalizza appena possibile con grande efficacia. Prova a scardinare le certezze dell'americana, la quale quando si ritrova a dover spingere delle palle diverse dal solito va in confusione e comincia a regalare qualche errore in più. Nel secondo c'è più lotta (Kudermetova chiude al settimo set-point dopo un game infinito), nel terzo la russa dilaga sull'onda dell'entusiasmo. Pesa molto un rendimento del servizio via via sempre più deficitario, in questo senso è piuttosto indicativo il 30% di punti vinti con la seconda che a fine match è refertato nel tabellino di Keys. Sarà derby con Kasatkina, che oggi ha eliminato Camila Giorgi.

Ad

Veronika Kudermetova - Madison Keys - Roland Garros Highlights

Roland Garros Programma, calendario, risultati, orari, date e dove vederlo in tv e live streaming 20/05/2022 A 10:35

Pegula b. Begu 4-6 6-2 6-3

Non una prima volta in assoluto per l'americana, visto i quarti a livello Slam li ha già raggiunti due volte in Australia, ma comunque un risultato degno di nota per una come lei che non è mai stata una specialista del rosso. Le prime avvisaglie si erano già registrate a Madrid, dove quest'anno ha colto una sorpendente finale. Qui a Parigi sta continuando la progressione, aggiungendo la rimonta di oggi al bel match vinto contro la semifinalista dell'anno scorso Zidansek. Valore aggiunto: aveva perso i due precedenti con la rumena. Nel primo set ha pagato carissimo un break subito a inizio partita, ma poi ha iniziato a ingranare e ha sostanzialmente dominato il resto dell'incontro. Nel parziale decisivo è stata freddissima nel gestire tutte e quattro le palle break che ha dovuto fronteggiare, inclusa una particolarmente scottante al momento di chiudere, in cui si è disimpegnata con una splendida palla corta. E' la prossima in rotta di collisione con la numero uno del mondo Iga Swiatek.

Jessica Pegula, Roland Garros 2022 Credit Foto Getty Images

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player che già trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Nadal: "Djokovic? Può essere l'ultimo match della mia carriera a Parigi"

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Le pagine social: diventa fan di Eurosport I Facebook | Twitter | Instagram | TikTok

Roland Garros Begu scaglia la racchetta e colpisce un bambino in tribuna 26/05/2022 A 11:36