40 anni fa, la Svezia piangeva il ritiro di una leggenda. Björn Borg aveva lasciato il tennis a 26 anni. Era il re del tennis, e soprattutto il re del Roland-Garros, dove vinse per l'ultima volta nel 1981. Poi, un anno dopo, arrivò il nuovo Borg. Anche lui era svedese. Aveva 17 anni e salì sul trono a Parigi, generando una delle più grandi sorprese di sempre agli Open di Francia. Si chiamava Mats Wilander ed era probabilmente il più incredulo di tutti. Quando arrivò a Parigi, Mats non aveva mai immaginato e tantomeno sognato di vincere uno Slam.

"La mia mentalità prima degli Open di Francia del 1982? Ero un po' sorpreso dal fatto che stavo effettivamente vincendo le partite e sopravvivendo come professionista. Ero solo felice di vincere le partite, ad essere sincero. Sapevo di essere di gran lunga il miglior 17enne del mondo e sapevo anche giocare bene sulla terra battuta, avevo vinto il singolare boys al Roland-Garros nel 1981. Avevo giocato molto bene da bambino ma contro gli uomini non ho mai avuto una strategia.

Ad

Wilander: "Preferisco la preparazione di Djokovic a quella di Alcaraz"

Roland Garros Sinner mette nel mirino il primato italiano. Cosa aspettarsi a Parigi? 3 ORE FA

Ero ingenuo e non mi avvicinavo nemmeno al poter battere qualcuno. Ero molto consapevole della mia capacità di capire cosa potessi fare ai miei avversari col mio gioco, ma non ero molto sicuro che sarebbe mai stato abbastanza per vincere. Sapevo cosa ero capace di fare, il che non era molto. Nessuna prima di servizio, nessun diritto in grado di mettere a segno vincenti. Buon rovescio, ma senza slice. Sapevo tirare al volo, l'ho sempre saputo perché giocavo molto in doppio. Ma questo è tutto. Ecco chi ero. Non ho mai avuto l'ambizione di poter vincere un Grande Slam. Non c'era nessun clamore per Wilander nell'82 come ce n'è uno di Alcaraz oggi. Affatto.

Ho avuto un sorteggio abbastanza buono. Il momento più importante è stato contro Fernando Luna nel terzo round. Mi hanno messo sul campo 1 per qualche motivo e ho giocato la mia partita migliore dell'intero torneo perché immaginavo di essere Bjorn Borg. Stavo giocando molto più aggressivo. E dopo quella partita, mi son detto, 'Wow, è stata un'esperienza mistica'. Penso sia stupido, ma Luna era perfetto per me. E sono andato in scioltezza. Tre set. Mi sono reso conto di aver fatto un quarto round in un Grande Slam. È incredibile. E stavo giocando alla grande. Non avevo nessun problema.

E poi mi trovai davanti Lendl. Ovviamente avevo visto Lendl perdere contro Bjorn l'anno prima in finale. E avevo capito cosa gli aveva fatto Borg. Mi sono detto 'Devi solo correre e restare a galla'. Ma questo è prima che Lendl fosse Lendl. Non aveva ancora vinto niente. Cominciavo a rendermi conto che il ragazzo sembrava stanco. Non sembrava così interessato. Forse era nervoso, non lo so. Ero sicuro che non avrei fallito. Per me, ha steccato. Alla fine non gli interessava provare mentalmente a battermi. Quindi immagino che mi abbia dato molta fiducia.

Mats Wilander, 1982, Parigi Credit Foto Getty Images

La semifinale contro Jose Luis Clerc è stata speciale per via del famoso match point, quello che ho chiesto di rigiocare perché non volevo vincere con una brutta chiamata. La gente diceva "Questo ragazzo è molto sportivo". Erano scioccati. Non avevano mai visto una cosa del genere. E poi si sono guardati l'un l'altro quando hanno sentito Jacques Dorfman (l'arbitro) dire "Su richiesta di Mats Wilander, il punto sarà ripetuto". Loro si ripetono, 'riesci a crederci?' Ma per me non c'era scelta. Il ragazzo aveva colpito la palla sulla linea. Non riuscivo a credere che l'arbitro di linea non fosse andato a guardare il bersaglio. Era semplicemente ovvio.

È di gran lunga la cosa più utile che sia accaduta nella mia carriera. Mi ha semplicemente proiettato su un livello diverso in termini di atleta. Ci sono cose più importanti che vincere le partite di tennis. Vincere è secondario. Il modo in cui ottieni, il modo in cui ti comporti è stato probabilmente più importante della vittoria per me che per la maggior parte delle persone. Ho vinto molti premi sportivi per questo. Mi ha dato molta fiducia nel modo in cui credo che ci si debba comportare su un campo da tennis di sicuro.

Certo, se avessi perso la partita... I miei due fratelli erano appena usciti dalla Svezia e dopo sono entrati negli spogliatoi. Mi hanno letteralmente messo contro il muro. Poi dicono: 'Che cazzo stai facendo?' Stavo dicendo: 'Oh, mi dispiace'. Ma ovviamente, penso che fossero molto orgogliosi di me. E inoltre, a quel punto, sapevo che stavo battendo Jose Luis. Nella mia mente, non perderò un quinto set a causa di questo ragazzo. Ho sentito che stavo meglio. Jose Luis è rimasto così scioccato che al successivo match point è crollato. Ancora oggi mi chiama Junior, parliamo sempre e ci ridiamo.

Ma anche dopo aver battuto Lendl, Gerulaitis nei quarti di finale o Clerc in semifinale, non avrei mai pensato di vincere il Roland-Garros perché Guillermo Vilas era ancora lì. Era il Nadal degli anni Ottanta, con tanto di spin, così forte. A quei tempi era un colosso super fisico. Ho perso contro di lui un mese prima a Madrid. In realtà, avevo un poster di Vilas nella mia stanza durante gli Open di Francia.

Ricordo che Joakim Nystrom, il mio migliore amico, mi chiamò prima della finale contro Vilas. Disse: 'Cosa stai facendo?' "Beh, sto scrivendo il mio discorso per il secondo posto perché non ho mai fatto un discorso davanti alla gente". Non avevo mai fatto un discorso davanti a nessuno. Quindi stavo solo cercando di capire cosa avrei detto dopo aver perso. Il mio obiettivo, il mio unico obiettivo prima della finale, era vincere una game per set. E all'inizio vinsi un gioco nel primo set (6-1 Vilas), quindi sono felice!

In qualche modo arrivammo a un tie-break nel secondo set e lo vinsi. A quel punto ero la persona più felice del mondo perché potevo anche perdere sei a zero. Non era un grosso problema. Non riesco a ricordare come ho vinto i successivi due set. Ricordo solo che Vilas iniziò a soffocare più di quanto avessi mai visto. Era così combattuta. Così ho iniziato a capire la sofferenza del ragazzo e mi ha dato la libertà di iniziare a farmi avanti un po' e di arrivare un po' a rete.

Abbiamo giocato quattro set per 4 ore e 42 minuti. Era 1-6, 7-6, 6-0, 6-4. Non sono molti giochi. Quindi è stato solo un disastro da guardare per le persone. Ma non me ne fregava un cazzo, no? Non stavo capendo che stavo vincendo l'Open di Francia fino a quando non ho letteralmente messo a segno l'ultimo colpo. La mia celebrazione della vittoria è stata semplicemente "OK, grazie". Poi sono andato a sedermi e non è stato fino all'intervista che ho capito cosa era appena successo. Capii di aver appena vinto il dannato Open di Francia perché il ragazzo me lo chiedeva. Non ricordo bene i miei sentimenti dopo la partita.

La gente dice sempre che avere esperienza è un vantaggio. Per me, questa è la qualità peggiore e più incompresa di un giocatore da avere. Avevo 17 anni ed ero senza paura perché non mi intimoriva l'ignoto. Non c'erano conseguenze nel perdere.

Non credo che tu possa vincere un Grande Slam a 17 anni, oggi. Ma 19, 20, sì. Naturalmente, il gioco è diventato molto più fisico. Ma la chiave è la maturità del tennis. Il livello di maturità di me o di Boris Becker rispetto al livello di maturità di un diciassettenne di oggi, è come confrontare ragazzi che hanno 17 anni ma solo 12 quando sono in campo, perché sono completamente sovra allenati fin dalla giovane età e non hanno capacità per risolvere i propri problemi. E nel tentativo di risolvere il problema, gli viene detto cosa fare. Ogni singola pratica, ogni singolo colpo. Tempi diversi, mentalità diverse, di sicuro".

Wilander: "Berrettini messo alle corde dai colpi veloci di Rafa"

Roland Garros Djokovic, Alcaraz o ancora Nadal? Il borsino al Roland Garros 15 ORE FA