Questo nel dettaglio il programma delle gare odierne:

Campo Philippe Chatrier - Ore 11:00

O.Jabeur (TUN)-M.Linette (POL)

F.Auger Aliassime (CAN)-J.P.Varillas (PER)

C.Burel (FRA)-M.Sakkari (GRE)

J.I.Londero (ARG)-C.Alcaraz (ESP)

Campo Suzanne Lenglen - Ore 11:00

S.Stephens (US)-J.Niemeier (GER)

J.Isner (USA)-Q.Halys (FRA)

A.Zverev (GER)-S.Ofner (AUT)

K.Mladenovic-L.Fernandez (CAN)

Campo Simonne Mathieuu - Ore 11:00

H.Dellien (BOL)-D.Thiem (AUT)

K.Kanepi (EST)-G.Nuguruza (ESP)

F.Fognini (ITA)-A.Popyrin (AUS)

C.Gauff (USA)R.Marino (CAN)

Campo 6 - Ore 11:00

S.Cirstea (ROU)-T.Maria (GER)

A.Kuztsov (RUS)-D.Schwartzman (ARG)

T.Griekspoor (NED)-A.Davidovich Fokina (ESP)

E.G. Ruse (ROU)-E.Mertens (BEL)

Campo 7 - Ore 11:00

G.Dimitrov (BUL)-M.Giron (USA)

C.Monnet (FRA)-M.Giron (CZE)

B.Pera (USA)-J.Teichmann (SUI)

A.Ramos Viñolas (ESP)-T.Kokkinakis (AUS)

Campo 8 - Ore 11:00

A.Bedene (SLO)-C.O'Connell (AUS)

P.Cuevas (URU)-J.Brooksby (USA)

A.Sharma (AUS)-V.Gracheva (RUS)

M.Bjorklund (SWE)-D.Vekic (CRO)

Campo 9 - 11:00

D.Altmaier (GER)-J.Munar (ESP)

A.Sasnovic (RUS)-X.Wang (CHN)

O.Danilovic (SRB)-D.Galfi (HUN)

M.Mmoh (USA)-B.Zapata Miralles (ESP)

Campo 12 - Ore 11:00

B.Haddad Maia (BRA)-C. bucsa (ESP)

B. van de Zandschulp (NED)-P.Kotov (RUS)

C.U.Carabelli (ARG)-A.Karatsev (RUS)

L.Davis (USA)-m.Bouzkova (CZE)

Campo 13:00 - Ore 11:00

B.Coric (CRO)-C.Taberner (ESP)

K.Siniakova (CZE)-P.Martic (CRO)

A.Van Uytvanck (BEL)-A.Li (USA)

J-Kubles (AUS)-D.Kudla (USA)

Campo 14 - Ore 11:00

C.Osorio (COL)-H.Tan (FRA)

T.Daniel (JPN)-G.Barrere (FRA)

N.Borges (POR)-K.Khachaov (RUS)

B.Bencic-R.L.Jani (HUN)

Roland Garros 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Qualificazioin: Discovery+ e per chi è gia abbonato su Eurosport Player trasmetteranno le qualificazioni a partire da lunedì 16 maggio. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui il Roland Garros 2022 su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del secondo Slam della stagione 2022.

