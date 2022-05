Termina agli ottavi di finale la corsa di Camila Giorgi, estromessa per 6-2 6-2 da un'ottima Daria Kasatkina. L'azzurra non raggiunge così Martina Trevisan ai quarti di finale. La partita è stata più combattuta di quanto dica il punteggio, la prestazione dell'azzurra è stata discreta, ma è mancata nei momenti cruciali del match mancando diverse occasioni per provare quantomeno a rendere il punteggio più equilibrato.

Giorgi, rovescio chirurgico: il punto più bello del 1° set

Daria Kasatkina è una giocatrice che si sa comportare molto bene sulla terra battuta, varia molto il gioco ed è molto preparata atleticamente. Lo aveva già messo in mostra nel 2018 proprio qui, quando infilò una dopo l'altra Sakkari e Wozniacki prima di arrendersi nei quarti, oppure, senza andare tanto indietro, a Roma la scorsa settimana dove ha colto la semifinale battendo Badosa. Possiede uno slice di rovescio molto preciso, qualità rara nel circuito femminile, e sfrutta il campo in tutta la sua tridimensionalità attraverso un uso molto intelligente delle rotazioni, servizio in kick e dritto in top. Aveva già incrociato la racchetta con Camila Giorgi in quel di Lione, poco prima che la pandemia mettesse in pausa il tour, e anche sul veloce indoor fu la russa a prevalere al terzo set.

Le prime fasi dell'incontro confermano il canovaccio tattico che era lecito attendersi. Giorgi spinge a tutta come sa fare, la russa prova a ricacciarla indietro alzando le traiettorie per poi muoverla con le molte soluzioni a disposizione: back, incrociato stretto, palla corta... L'azzurra è famelica nell'aggredire le tenere seconde di servizio della russa, soprattutto da sinistra quando può montarci sopra con il rovescio bimane, ma di riffa e di raffa Kasatkina riesce sempre a cavarsela ai vantaggi annullando tutte e tre le palle break concesse. Dal possibile 3-3 si arriva in un attimo al 6-2, in un primo parziale di livello molto alto.

Risposta "miracolosa" della Giorgi sul servizio della Kasatkina

