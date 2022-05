Se è vero che la perfezione non esiste, è vero anche che quest'oggi Nadal l'ha rasentata. 93% di punti vinti con la prima, Van de Zanduschulp tra primo e secondo set perde 23 punti consecutivi in risposta. Aldilà del suo gioco strabiliante a cui - soprattutto al Roland Garros - siamo ormai abituati, sorprende come lo spagnolo si sproni a fare sempre meglio, rimproverandosi per errori evitabili anche in situazioni di punteggio a lui molto favorevoli. Stizzito per aver perso il servizio nel primo game, si rimbocca le maniche fin dal primo momento e si va riprendere subito il break, esultando come fosse una finale.

Rafael Nadal, Roland Garros 2022 Credit Foto Imago

Dominio assoluto, dicevamo. Van de Zandschulp fa troppa fatica a tenere il ritmo imposto dal maiorchino, e anche quando ci riesce lo fa senza trovare angoli. Sulle bordate dell'olandese il gancio mancino di Nadal va a nozze, stanando in continuazione il 26enne di Wageningen che lascia molto campo scoperto. L'olandese prova a lottare, ha persino una palla per il 5-5 nel terzo set, ma alla fine alza bandiera bianca. E' una storia vista e rivista, lo spagnolo storicamente soffre pochissimo nei primi turni dello Slam parigino. Pensate che in 18 partite di primo turno che ha disputato al Roland Garros in carriera, ha perso soltanto tre set. In 18 secondi turni, un solo set. In 17 terzi turni (c'è un ritiro con Granollers), due set lasciati per strada. Non si tratta solo di vincere, nè di trovare la forma o di risparmiare energie. E' una costante ricerca, forse ossessiva, di calibrare tutto al meglio: i colpi, il suo corpo, la sua mente. "Risparmiarsi" è una parola che non esiste nel vocabolario del maiorchino.

Nadal e VDZ danzano sul nastro: il giudice salva Rafa

L'unico moto d'orgoglio dell'olandese si registra sul 4-1 del terzo set, quando indovina un break piuttosto fortuito sfruttando qualche errore di troppo dello spagnolo e vincendo un paio di ottimi scambi prolungati. Il rovescio al salto con cui chiude il game successivo merita una menzione speciale. Ma è solo una scintilla, la fiamma non divampa. Nel game successivo Nadal sale nuovamente in cattedra con una smorzata fantascientifica e una magistrale discesa a rete. Prolunga di poco la sua permanenza sul Lenglen prima di siglare il definitivo 6-3 6-2 6-4. Per lui agli ottavi c'è Auger-Aliassime, che si è sbarazzato di Krajinovic in tre set molto lottati, prima di un'eventuale quarto di finale extra-lusso con Novak Djokovic, che oggi ha passeggiato contro Bedene. Il serbo rappresenta senza dubbio l'ostacolo più insidioso che si frappone tra lui e la quattordicesima affermazione nello Slam parigino.

Banana shot di Nadal! Van De Zandschulp deve arrendersi

